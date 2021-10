Interventi chirurgici e liste d’attesa, Liguori: «il personale si fa in quattro, ma per quanto potrà resistere?»

«Abbiamo portato oggi in Aula la situazione di molti pazienti che aspettano di essere operati. Questo perché continuano ad essere numerose le segnalazioni che ci pervengono da malati e familiari». Così Simona Liguori, consigliera regionale dei Cittadini, nel Question Time, in cui ha voluto conoscere i tempi d’attesa, nell’Azienda sanitaria Universitaria Friuli centrale, per gli interventi di chirurgia urologica in persone oncologiche sottoposte a terapia neoadiuvante e in attesa di essere operate e i tempi di attesa per la presa in carico riabilitativa per pazienti colpiti da ictus. «Il disagio è significativo e riguarda anche i professionisti della sanità che non fanno mancare il proprio impegno nonostante le difficoltà quotidiane».