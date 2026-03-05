Interventi radicali su argini di rogge e canali. Open sollecita risposta a interrogazione

“Sui pesanti interventi sugli argini delle rogge e dei canali della pianura friulana avvenuti negli ultimi mesi avevamo presentato già a

dicembre dell’anno scorso un’interrogazione alla Giunta regionale, chiedendo chiarimenti sulle modalità e sulle finalità dei lavori avviati

dal Consorzio Ledra–Tagliamento nei Comuni di Udine, Pavia di Udine, Pradamano, Santa Maria la Longa e Bicinicco.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, commentando le ultime notizie apparse oggi sulla stampa relative alla cementificazione di alcuni tratti del canale Ledra. “I lavori hanno visto l’utilizzo di mezzi pesanti che hanno disboscato, a volte radicalmente, gli argini delle rogge, con il taglio massiccio di alberi e arbusti. Interventi di questo tipo modificano in modo rilevante la morfologia dell’ambiente e possono costituire un pericolo soprattutto per la fauna selvatica, anche in considerazione della prossimità al fiume Torre e del fatto che molti animali, soprattutto nelle ore notturne, si muovono nella pianura.” “Il rischio – prosegue Honsell – riguarda tuttavia anche le persone, poiché spesso questi canali corrono lungo tratti stradali e possono rappresentare un pericolo soprattutto per chi non ne conosce il

tracciato. In assenza di adeguate barriere di protezione, prima garantite anche dalla presenza di alberi e arbusti che ne delimitavano visivamente il percorso, la cementificazione rende inoltre impossibile la risalita dalle sponde, anche considerando che alcune rogge presentano profondità significative.” “A distanza di diversi mesi non è ancora arrivata una risposta: per questo solleciteremo la Giunta affinché chiarisca rapidamente la situazione, anche alla luce delle preoccupazioni espresse da cittadini e associazioni.”