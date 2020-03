Invio telematico ricette alle farmacie. Sconfitta la burocrazia? Era troppo bello per essere vero. Riccardi spegne gli entusiasmi

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Di ieri la notizia che finalmente sembrava prevalso il buon senso con la trasmissione telematica dell'ordine del farmaco direttamente alla farmacia indicata dal paziente senza ricetta cartacea e senza che il cittadino si dovesse preventivamente recare dal medico di famiglia a prendere la “carta” per attivare la procedura. Tutto bene quindi. Non proprio perchè ci ha pensato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi a spegnere gli entusiasmi prima spiegando che non dobbiamo illuderci perchè il provvedimento di semplificazione è in "via del tutto straordinaria e temporanea a causa dell'emergenza coronavirus" spiegando che comunque i medici dovranno trasmettere il Numero di ricetta elettronica (Nre) relativamente alle prescrizioni farmaceutiche per via telematica - ovvero via email, whatsapp o sms - ai pazienti che ne facessero richiesta e non solo alla farmacia. Ma poi ecco i "paletti" aggiunti: "Si tratta - precisa Riccardi - di una misura che potrà essere applicata limitatamente alle situazioni previste dall'articolo 9 della legge 405/2001, ovvero al massimo tre pezzi per ricetta e con una prescrizione che non può superare i 60 giorni di terapia. Solo per alcune patologie croniche il medico potrà prescrivere fino a un massimo di sei pezzi per ricetta, purchè già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso la durata della prescrizione non potrà comunque superare i 180 giorni di terapia". Già dalla lettura di queste prescrizioni rischia di venire il mal di testa, mentre non è chiaro chi dovrà fare questi conteggi, temiamo i poveri medici di base che ovviamente non hanno nulla da fare che non soddisfare le paturnia burocratiche della Regione. Siamo certi che i paletti indicati da Riccardi sono prescrizioni previste da norme, ma avremmo voluto sentire dall'assessore una parola sull'attivazione immediata di iniziative per superare questi lacci e lacciuoli che rendono la digitalizzazione inefficace. Non si capisce bene la razio delle limitazioni dato che la prescrizione non parte dal cittadino che potrebbe essere tentato di fare incetta compulsiva di farmaci ma dal medico. Viene il dubbio, ma sappiamo che non è così, che Riccardi pensi che i medici di famiglia siano degli incontrollabili e compulsivi dispensatori di pillole. Meno certi siamo che questo non lo pensino alcuni grandi e piccoli burocrati aderenti alla ben nota corporazione dell' Ucas (ufficio complicazione affari semplici), perchè il problema è profondo, nasce dalla farroginosità dei sistemi studiati da strutture burocratiche che in questo modo pensano di giustificare la propria esistenza. Il problema è che per scalzare certe incrostazione occorre buona politica e ci pare proprio che, almeno negli ultimi lustri, di questa se ne sia vista davvero poca.