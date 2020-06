Invisible Wave: da Udine un poliedrico viaggio musicale (pop, rock, ambient, indie ed elettronica) dedicato alla ricerca interiore, la spiritualità e l’attualità

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Gli Invisible Wave sono stati fondati da Guido Tonizzo, scrittore e mental coach, oltre che cantante della band. I suoi testi sono la continuazione dei suoi libri ed iniziative culturali sul miglioramento personale.

La formazione si è esibita tra il 2018 ed il 2019 in festival di rilievo e location suggestive, anche in accompagnamento al tour di presentazione dell’ultimo libro di Tonizzo: “Vita, Conoscenza e Mistero”.

Invisible Wave è un progetto artistico musicale i cui focus sono la ricerca interiore, la spiritualità e l’attualità. La loro musica è un viaggio, tra melodie e raffinate sonorità pop, rock, ambient, indie ed elettronica: esprimono una identità ed originalità tutta da scoprire, sia energica sia elegante, con inediti che rimangono in mente; alcuni di essi fanno riflettere, altri sanno trasmettere emozioni, altri ancora fanno saltare e cantare.

Dal 2020 collaborano con l’etichetta discografica New Model Label di Ferrara.

La formazione vede Guido Tonizzo, autore di testi e musiche, cantante, pianista/tastierista; Cristina Spadotto, chitarra elettrica e acustica, seconde voci; Stefania Della Savia, bassista, synth bass e seconde voci.