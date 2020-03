iosonoMecenate e #iorestoacasa con gli artisti in diretta FB e in differita su sito CSS

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Restiamo a casa, ma con gli artisti. E diventiamo tutti Mecenati culturali per sostenerli: #iosonoMecenate. Questo l'appello del Centro servizi spettacoli di Udine: #iorestoacasa con… è il format di speciali visioni 'a distanza' in diretta dalla pagina Facebook del CSS che permette agli spettatori di assistere gratuitamente ai video in streaming: le dirette resteranno sempre visibili su Facebook e saranno fruibili in differita dalle singole schede del sito CSS. Prima, durante e anche dopo le dirette, gli spettatori potranno diventare Mecenati grazie allo strumento dell’Art bonus predisposto dal MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Quanto raccolto verrà destinato interamente dal CSS agli artisti stessi e corrisposto in giornate lavorative.

Al progetto #iosonoMecenate hanno aderito: Fabrizio Pallara e le Fiabe della buonanotte con il sostegno di Teatro di Roma (25 marzo e poi ogni mercoledì, venerdì e domenica fino al 3 maggio), Roberto Anglisani (26 marzo), Nicoletta Tari con Filippo Ieraci (28 marzo), Claudio Moretti (31 marzo), teatrino del Rifo/Manuel Buttus e Roberta Colacino (2 aprile), Agrupaciòn Señor Serrano/Pau Palacios e Alex Serrano (4 aprile), Matteo Bevilacqua (7 aprile), Paolo Fagiolo con Alan Malusà Magno e Federico Petrei (9 aprile), Francesco Collavino (14 aprile), Massimo Somaglino (16 aprile), Giuliano Scarpinato (18 aprile), Gabriele Benedetti (21 aprile), Rita Maffei (23 aprile), Fabrizio Arcuri, Nicoletta Oscuro e Matteo Sgobino, Marta Cuscunà, Teho Teardo, Teatro Incerto / Claudio Moretti, Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi, Ksenija Martinovic.