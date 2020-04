iosonomecenate raccolti i primi 3000 euro di donazioni e continuano le dirette FB del CSS con gli artisti

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Restiamo a casa, ma con gli artisti. E diventiamo tutti Mecenati culturali per sostenerli: prosegue con nuovi ospiti fino al 23 aprile #iorestoacasa con… il progetto ideato dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG. Questo il messaggio che ha già avuto il risultato di raccogliere i primi 3000 euro di erogazioni liberali tramite Art bonus dei cittadini a favore degli artisti e hanno superato le 112.000 visualizzazioni le dirette FB sul profilo CSS. Del resto anche il mondo del teatro è in modalità #iorestoacasa da oltre un mese.

Ma sono tantissimi gli artisti, i teatri, le compagnie che non si sono allineati alla semplice chiusura e si sono messi in gioco con creatività grazie ai mezzi digitali a disposizione di tutti, per continuare a far sentire la loro voce. Mai come in questi giorni la rete è stata così piena di messaggi, di dialoghi, di incoraggiamenti nel segno dell’arte. C’è chi ha aperto un suo spazio quotidiano, per un piccolo rituale da condividere sulla rete, con letture di brani, poesie, interventi in diretta. Ci sono i teatri che hanno aperto a tutti i loro archivi, offrendo l’occasione di rivedere alcuni dei loro spettacoli storici, alcuni dei veri cult, fra i più belli visti in questi anni. E molto altro che ognuno avrà scoperto sulla rete.

Dal 14 marzo il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG ha lanciato il progetto #iorestoacasa con… tre appuntamenti settimanali – il martedì, giovedì e sabato – che ci portano ogni volta nelle case di artisti, attrici, attori, musicisti durante una diretta dalla pagina FB del CSS, sempre a partire dalle ore 21. Ai tre appuntamenti si aggiunge l’appuntamento serale con le Fiabe della buonanotte raccontate ai più piccoli dall’attore Fabrizio Pallara, frutto di un progetto condiviso e sostenuto dal CSS con il Teatro di Roma (prossime fiabe 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 aprile, 1, 3 maggio 2020 ore 21).

Sono particolarmente interessanti i risultati raggiunti dall’iniziativa, sia per quanto riguarda il pubblico che ha seguito le puntate di #iorestoacasa con …. che per quanto riguarda le donazioni effettuate tramite Art Bonus, che hanno per ora superato quota 3000 euro e sono destinate a crescere, visto che si potrà continuare a fare bonifici senza limiti di tempo.

Nel periodo 14 marzo - 5 aprile, le 18 puntate di #iorestoacasa con… hanno raggiunto una copertura totale di 112.297 persone che hanno visualizzato le dirette FB (sia durante la diretta vera e propria che per visioni in differita, visto che i post restano disponibili per sempre sul profilo FB CSS).

#iorestoacasa con gli artisti è sostenuto dal progetto #iosonoMecenate, un’iniziativa che dà la possibilità al CSS, come centro di produzione teatrale, di utilizzare lo strumento dell’Art bonus del Mibact – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. E’ una misura adottata per diffondere forme di mecenatismo culturale fra i cittadini, i privati, le aziende e le associazioni che potranno sostenere direttamente con erogazioni liberali progetti artistici e legati al patrimonio culturale.

Durante le dirette di #iorestoacasa con gli artisti, ma anche nei giorni successivi, il CSS invita chi lo desidera a contribuire con piccole donazioni a partire da 1 euro che andranno a sostenere proprio gli artisti protagonisti delle dirette.

Ecco come funziona l’Art bonus per il CSS: gli artisti vengano scritturati e quindi pagati per una giornata di lavoro direttamente dal CSS, mentre gli spettatori potranno diventare 'Mecenati' e fare il loro Art bonus con una erogazione tramite bonifico. Quanto raccolto dagli interventi a raccolta aperta dei cittadini e spettatori verrà destinato agli artisti stessi e corrisposto interamente in giornate lavorative.

C’è un vantaggio anche per chi dona, perché l’erogazione liberale potrà essere recuperata nell’ordine del 65% a titolo di credito di imposta in 3 anni.

Per donare: https://artbonus.gov.it/2142-css-teatro-stabile-di-innovazione-del-fvg.html e donare scegliendo lo specifico intervento legato al nome degli artisti tramite bonifico IBAN: IT93L0708512302000010006957. Beneficiario: CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, causale: Art Bonus - CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG - Codice fiscale o P. Iva del Mecenate – Titolo della performance // Artista oppure iosonoMecenate – iorestoacasacon il CSS.

Dopo i primi 18 interventi con Nicoletta Oscuro e Matteo Sgobino, Marta Cuscunà, Teho Teardo, Fabrizio Pallara (con 7 Fiabe della buonanotte), Teatro Incerto/Claudio Moretti, Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi, Ksenija Martinovic, Roberto Anglisani, Nicoletta Tari e Filippo Ieraci, Claudio Moretti, teatrino del Rifo/Manuel Buttus e Roberta Colacino, i catalani del collettivo Agrupaciòn Señor Serrano, Matteo Bevilacqua, #iorestoacasa con… prosegue con Paolo Fagiolo per una puntata assieme a Alan Malusà Magno e Federico Petrei (9 aprile), Francesco Collavino (14 aprile), Massimo Somaglino (16 aprile), Giuliano Scarpinato (18 aprile), Gabriele Benedetti (21 aprile), Rita Maffei (23 aprile).

Copertura totale/Persone raggiunte: 112.297 (somma delle coperture delle singole puntate di #iosonoMecenate)*

Visualizzazioni al minuto (minutaggio totale) #iosonoMecenate: 125.860

Visualizzazioni (somma delle singole puntate di #iosonoMecenate): 63.580

Dove per visualizzazione intendiamo il numero di volte in cui viene visualizzato un post mentre per copertura il numero di persone che hanno visualizzato il post.

*Specifico, per precisione, ma è un dettaglio trascurabile che la copertura totale stimata (la somma delle "persone raggiunte" dei singoli video) non corrisponde a un conto organico di singole unità distinte. La somma può comprendere la stessa persona più volte in quanto raggiunta da più di un post. Ciò vuol dire che, per esempio, se una persona ha visto sia il post del video di Teardo, che di Marta e Nicoletta Oscuro viene calcolata come tre - raggiunta tre volte- non come una. FB non permette al momento di estrapolare il dato preciso senza questo "rumore" perciò abbiamo un dato accurato ma non preciso.