Ires: due corsi per specializzarsi nella business intelligence e sui mercati esteri al via a marzo

In avvio da marzo all’IRES di Udine, due nuove opportunità di specializzazione IFTS gratuita pensata per formare figure tecniche oggi particolarmente richieste dalle imprese come il “Data Analyst Junior” ed esperti contabili “Import Export”.

I percorsi IFTS rappresentano, infatti, una leva strategica per lo sviluppo di competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, perché uniscono un’impostazione formativa di alto profilo tecnico a una forte integrazione con il sistema produttivo. Si tratta, infatti, di percorsi progettati a partire dai fabbisogni professionali manifestati dalle aziende: da un lato quelle data oriented che lavorano sui processi di business intelligence, dall’altro quelle orientate ai mercati esteri che necessitano di competenze amministrativo-contabili e di gestione delle pratiche import-export, anche in lingua inglese.

I risultati occupazionali confermano l’efficacia di questa sinergia tra formazione e lavoro: nei corsi IFTS realizzati da IRES negli ultimi tre anni, il tasso di occupazione finale sfiora quasi l’80% delle persone formate. Un dato che si inserisce in un’esperienza consolidata: dal 2014 IRES FVG ha realizzato 17 edizioni IFTS, formando quasi 200 persone.

Il percorso “Tecniche per la progettazione e gestione di database – Data Analyst Junior” è rivolto a chi vuole acquisire competenze per supportare progetti di business intelligence, dalla gestione delle basi dati al reporting e alla costruzione di dashboard a supporto dei processi decisionali. Il percorso “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria – Specialista Import Export” mira invece a sviluppare competenze amministrativo-contabili avanzate e la capacità di gestire, anche in lingua inglese, operazioni contabili/tributarie, pagamenti con clienti e fornitori esteri e pratiche connesse all’import-export.

Entrambi i corsi hanno una durata complessiva di 800 ore e prevedono una componente pratica significativa in impresa (400 ore di formazione duale/in alternanza o apprendistato). Le attività si svolgeranno presso la sede IRES di Udine e, per una quota, anche online. La partecipazione è gratuita perché i corsi IFTS beneficiano del sostegno cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’attuazione del PR FSE+. Per le persone disoccupate non beneficiarie di misure di sostegno al reddito è inoltre prevista un’indennità di partecipazione, secondo le condizioni di frequenza previste.

Le iscrizioni sono attualmente aperte fino al 16 febbraio: tutte le informazioni su requisiti, modalità di selezione, contenuti dettagliati e termini di iscrizione sono disponibili nella pagina dedicata sul sito IRES FVG: https://www.iresfvg.org/ifts-ires-2026/