Ires Fvg: 5.400 persone formate nel 2024. Al lavoro in tempi brevi tre su quattro tirocinanti e stagisti

Il Bilancio sociale 2024 di Ires Fvg Impresa Sociale racconta un anno di impegno e risultati che hanno lasciato un segno tangibile sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Con più di 5.400 persone coinvolte nei percorsi formativi e oltre 670 imprese ed enti partner, l’istituto si conferma un punto di riferimento per chi cerca opportunità di crescita e per il mondo del lavoro che guarda al futuro con fiducia.

«Investire nella formazione significa credere nelle persone e nella capacità delle comunità di rigenerarsi e innovarsi», sottolinea il presidente di Ires Fvg Marco Pascolini. «Il nostro obiettivo quotidiano è costruire percorsi che accompagnino chi partecipa verso nuove competenze, nuove prospettive e soprattutto verso un inserimento occupazionale stabile, anche grazie alla partecipazione a progetti di sistema come ad esempio il programma regionale PiAzZA GOL».

I dati contenuti nel Bilancio sociale parlano chiaro: tre persone su quattro che hanno svolto un tirocinio con Ires hanno trovato lavoro entro sei mesi dalla conclusione del percorso. Anche tra coloro che hanno partecipato a corsi con stage realizzati dall’Istituto, oltre il 70% ha raggiunto un’occupazione in tempi rapidi. A conferma della qualità delle proposte formative, oltre il 97% delle persone coinvolte ha espresso un giudizio positivo sulle attività realizzate e si dichiara assolutamente soddisfatto del percorso frequentato.

«Questi risultati si basano anche sulla capacità dell’Ires di analizzare le trasformazioni socioeconomiche del territorio regionale, come evidenziano i 39 progetti di ricerca e consulenza realizzati nel corso dell’anno e ci incoraggiano a continuare a lavorare insieme con imprese, istituzioni e organizzazioni del terzo settore – aggiunge Pascolini – per rispondere ai bisogni del territorio e di favorire uno sviluppo locale più inclusivo e sostenibile».

Il Bilancio sociale 2024 rappresenta non solo un atto di trasparenza verso gli stakeholder, ma anche una testimonianza dell’impegno di Ires Fvg nel perseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 Onu e nel creare valore condiviso per la comunità.

L’intero documento è consultabile e scaricabile online dalla pagina www.iresfvg.org/bilancio-sociale-ires.