Ires presenta i corsi Ifts con gli ex allievi

Si terrà martedì 26 ottobre, in modalità online a partire dalle 17.30, l’incontro di presentazione dei corsi Ifts 2021/22 organizzati all’Ires di Udine per formare nuovi profili tecnici da inserire nel Data Management e nei progetti di Business Intelligence aziendali e nella gestione amministrativa e finanziaria di impresa, con particolare riguardo alle pratiche collegate all’import/export. Il webinar sarà anche un momento di incontro con quanti hanno già saputo cogliere l’opportunità offerta dai corsi Ifts Ires e attualmente lavorano nel settore. Gli ex allievi racconteranno l’esperienza di specializzazione e inserimento in azienda.

Solo nell’ultimo triennio, attraverso i corsi Ifts, Ires ha favorito l’inserimento lavorativo di quasi 7 allievi su 10 a conferma dell’elevata spendibilità dei profili tecnici individuati per rispondere alle sempre più numerose richieste di esperti di data management (per la gestione e analisi strategica delle basi dati aziendali e non solo) e di contabilità e finanza aziendale. Per partecipare al webinar è necessario iscriversi (https://www.iresfvg.org/ifts-e-lavoro-incontro-con-gli-ex-allievi-dei-corsi-ires/) nella pagina dedicata all’evento.