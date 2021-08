Questi viaggiatori giunti da Roma proprio non gli vanno giù. E lo si capisce, perché lui lavora tanto, al punto che d’ora in poi la sua città natale sarà conosciuta non per la circonvallazione, ma per avergli dato i natali.

Chissà cosa devono ispezionare questi burocrati mandati da Roma, che, com’è noto, è città di fannulloni e baciapile. Qui si lavora, si lavora sodo, non come nei ministeri. Qui non si perde tempo, come nella capitale italiana.

Vien da chiedersi, però, che lavoro fanno gli ispettori? Se non ispezionano loro chi dovrebbe farlo?

Zihal