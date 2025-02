Istanti poetici: a Gemona un incontro tra poesia friulana e ladina

Venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 18.30, presso l’ex chiesa di San Michele, il Comune di Gemona ospiterà una serata dedicata a due modi diversi di fare poesia, due linguaggi, due sensibilità artistiche che raccontano il territorio con profondità e autenticità: protagonisti dell’incontro saranno Lucio Eicher Clere, autore di “Istanti Poetici” e studioso della lingua ladina dolomitica, che utilizza la poesia come un accordo armonico in grado di dialogare con la natura incontaminata del Comelico, e Luciano Mainardis che ha celebrato le radici e la memoria della comunità gemonese, narrando eventi, persone e ambientazioni uniche nella raccolta di versi “Cjante a Ospedal”.

Ad aprire la serata sarà Loredana Bortolotti, conservatrice della Civica Biblioteca Glemonense, la quale illustrerà il legame tra Gemona e Belluno nel XIX secolo attraverso le “Pagine Bellunesi” di Valentino Ostermann. A seguire, Lucio Eicher Clere affronterà un tema di grande rilievo linguistico e culturale: le peculiarità del “ladino del Comelico”, sottolineando l’importanza di una documentazione completa e fedele alla realtà storica.

Il cuore della serata sarà la presentazione delle opere poetiche dei rispettivi autori, condotta da Renzo Brollo, con letture di poesie interpretate da Rita Brollo in friulano ed Elena Cesco Resia in ladino del Comelico.

“Questo gemellaggio ideale tra la nostra comunità e il Comelico – sottolinea il vicesindaco e assessore alla cultura Flavia Virilli – rappresenta un incontro tra identità, lingue e linguaggi poetici che custodiscono la memoria dei territori e le voci che le rendono vive. Gemona è un crocevia di culture, nei secoli ha sempre saputo valorizzare il proprio patrimonio linguistico e storico. Attraverso il dialogo tra la poesia friulana e quella ladina, riaffermiamo il valore della parola scritta e parlata come strumento di coesione e di riscoperta delle nostre radici.”

L’incontro vedrà inoltre la partecipazione di Francesco De Bettin, presidente di DBA Spa, che ha sostenuto la ristampa dell’opera “Istanti Poetici” nel 2022, nonché di Giuseppe Varisco, vicepresidente di Prima Cassa Credito Cooperativo, istituto che ha finanziato la stampa “Cjante a Ospedal” nel 2024.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, agli amanti della poesia, della storia e delle tradizioni locali. Per informazioni: 0432 980495; biblioteca@comune.gemona.ud.it