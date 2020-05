Istat: calo senza precedenti del fatturato dei servizi, calo anche a due cifre

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Nel primo trimestre 2020 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi diminuirà del 6,2% rispetto al trimestre precedente e che l’indice generale grezzo registrerà una diminuzione, in termini tendenziali, del 7,2%. A stimarlo è l’Istat, illustrando un “calo senza precedenti” del fatturato dei servizi nel primo trimestre del 2020 in tutti i settori. In particolare, si registra una diminuzione del 24,8% per le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, del 6,4% per il trasporto e magazzinaggio, del 6,0% per il commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e del 2,0% per le agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese. Notevolmente più contenute risultano le flessioni nei settori dei servizi di informazione e comunicazione (-0,9%) e delle attività professionali, scientifiche e tecniche (-0,4%).

Nel primo trimestre 2020 si registrano dunque diminuzioni tendenziali per le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-24,1%), per il commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-7,8%), per il Trasporto e magazzinaggio (-5,3%). Le variazioni negative sono più contenute per le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (-2,8%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (-2,6%) e per i servizi di informazione e comunicazione (-2,4%).

Nel corso della fase di rilevazione statistica dei dati vi è stata una moderata riduzione del tasso di risposta delle imprese, conseguente all’emergenza sanitaria in corso. Le azioni messe in atto per fare fronte a queste perturbazioni nella fase di raccolta dei dati (si veda Nota metodologica, pag. 17) hanno consentito di elaborare e diffondere gli indici relativi al primo trimestre 2020.