Istruzione: Sottosegretario De Cristofaro in diretta webinar risponderà alle domande: Come e quando riaprirà la scuola?

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Sottosegretario De Cristofaro in diretta webinar risponderà alle domande: Come e quando riaprirà la scuola? Con quali investimenti in persone, strumenti e infrastrutture? Il webinar è organizzato da Sinistra Italiana - Friuli Venezia Giulia con importanti ospiti che si confronteranno direttamente con studenti e insegnanti per riaffermare la centralità dell'istruzione pubblica in un nuovo inizio dopo l'emergenza Covid19. L'evento si svolgerà Lunedì 11 maggio, ore 20:30 tramite le pagine Facebook di Sinistra Italiana. Presenti in rete il sottosegretario all'Istruzione Giuseppe De Cristofaro e il consigliere regionale Furio Honsell. Con loro si confronteranno insegnanti, rappresentanti del sindacato e degli studenti universitari. "L'ultimo virus ha messo in grande difficoltà la già precaria struttura scolastica ed universitaria italiana. Gli studenti, i professori e i lavoratori del comparto scuola ed università sono chiamati a grandi sacrifici. Come si sta comportando la politica regionale e nazionale? Cosa può fare per non far ricadere gli effetti del virus su scuola ed università? Come si può costruire un mondo nuovo del sapere, libero dal virus di oggi e dai virus di vecchia data del precariato e dei tagli alle risorse?"