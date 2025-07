Italia deferita all’Assemblea degli Stati Parte e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il “caso” Almasri

Nessuna sorpresa dalla decisione della Corte Penale Internazionale (CPI) di avviare il deferimento dell’Italia all’Assemblea degli Stati Parte e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per grave violazione degli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma nel caso Almasri. Come è noto, costui, noto torturatore libico, poté tornare in patria scampando alla cattura ordinata dalla Corte col chiaro beneplacito del governo Meloni e in particolare del ministro di disgrazia e ingiustizia Nordio, addirittura venne portato in Libia a bordo di un “costoso” volo di Stato.

La decisione della Corte penale internazionale rappresenta un segnale importante e necessario, puntando al ripristino del diritto e del principio di responsabilità internazionale, troppo spesso elusi o ignorati, anche da Stati che – come l’Italia – hanno contribuito alla fondazione della Corte e ne hanno sottoscritto gli atti costitutivi, impegnandosi a promuoverne i valori. La credibilità delle istituzioni internazionali si fonda sul rispetto effettivo delle norme che ne disciplinano l’attività, se questo viene violato da chi dovrebbe farlo rispettare il contocircuito è evidente. Nessun governo può ritenersi al di sopra del diritto internazionale, specialmente quando sono in gioco i crimini più gravi contro l’umanità e la protezione dei soggetti più vulnerabili.