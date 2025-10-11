Italia-Israele: Braidotti-Buset (Pd), basta speculazioni da destra udinese

“Ora serve una gestione ordinata di un evento che non volevamo, che il Governo ha imposto e la Regione sponsorizza, e su cui la destra locale continua a speculare. E ridicolo lamentarsi dei disagi dopo aver voluto la partita. L’appello che vorremmo condividere è per una pace duratura in Medio Oriente e per evitare infiltrazioni di violenti magari venuti da fuori città, in una manifestazione che ci auguriamo pacifica come tutte quelle svolte a Udine finora”. Lo affermano i segretari del Pd provinciale e cittadino di Udine Luca Braidotti e Rudi Buset, in vista della partita di calcio Italia-Israele, che si terrà nel capoluogo friulano.

“Siamo grati al lavoro delle forze dell’ordine – aggiungono gli esponenti dem – che faranno rispettare l’ordinanza per la gestione dell’ordine pubblico garantendo la sicurezza e il legittimo diritto a manifestare e a esprimere il pensiero. Per non avere manifestazioni né disagi bisognava evitare a Udine questa seconda prova, a meno che – concludono – non si sia voluto infliggere un’altra ‘punizione’ a una città guidata dal centrosinistra”.