Italia-Israele e manifestazione in centro storico a Udine: il ruolo della polizia locale

In vista dell’incontro Italia–Israele, valido per le qualificazioni al prossimo campionato mondiale FIFA 2026, in programma martedì 14 ottobre 2025 allo Stadio Friuli, il Comune di Udine ha predisposto una serie di misure straordinarie di sicurezza e viabilità.

Le disposizioni, confermate dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di mercoledì 8 ottobre, saranno valide dalle ore 12 di sabato 11 ottobre fino al termine dello smontaggio delle strutture mercoledì 15 ottobre, il giorno successivo allo svolgimento della partita. Le misure riguardano principalmente la zona dello stadio, che sarà parzialmente interdetta al traffico e le aree limitrofe a nord della città.

Su indicazione della Prefettura e della Questura, oltre al presidio per le limitazioni al traffico e all’operato nel garantire la viabilità in sicurezza, anche del percorso delle due nazionali nel giorno della partita, durante il pomeriggio di martedì 14 ottobre la Polizia Locale si occuperà anche del deflusso in sicurezza del Corteo previsto in centro storico, lungo il percorso designato da piazza della Repubblica a piazza Primo Maggio, con passaggio in Borgo Stazione.

Chiusure e divieti

Sarà vietato transitare in via Candolini, nel tratto che affianca lo stadio compreso tra via Candonio (Cimitero dei Rizzi) e via Bottecchia, dove scatterà il divieto di transito, con accesso riservato ai soli veicoli autorizzati. Il traffico proveniente dalla zona Fiera, sarà obbligato a transitare dritto in direzione dell’Università, mentre in corrispondenza con il parcheggio sud, all’intersezione con via Bottecchia scatterà l’obbligo di svolta a sinistra verso viale dello Sport.

Da via Sagrado, ancora nella zona a sud dello stadio, si dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra in direzione della città. Le limitazioni proseguiranno infine in viale dell’Emigrazione, via Mainerio, via Foni, via Frossi e le bretelle di ingresso e uscita della tangenziale, dove ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta.

Nel giorno dell’incontro, martedì 14 ottobre il parcheggio nord dello stadio Friuli sarà accessibile, come anche il parcheggio sud, raggiungibile però esclusivamente da Via Bottecchia.

Misure di sicurezza aggiuntive

A partire da mercoledì 8 ottobre, nelle aree adiacenti si sta provvedendo all’installazione di barriere di cemento per delimitare le zone di sicurezza. Gli ostacoli saranno opportunamente segnalati con cartellonistica e segnalatori luminosi per garantire visibilità anche nelle ore notturne.

Raccomandazioni alla cittadinanza

Vista l’importanza del dispositivo di sicurezza messo a punto dalla Prefettura e dalla Questura in vista della partita, l’amministrazione invita i cittadini a programmare per tempo gli spostamenti e ad attenersi alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli agenti in servizio. Si raccomanda inoltre di utilizzare i parcheggi dedicati e di privilegiare, quando possibile, i mezzi pubblici per raggiungere l’area dello stadio.