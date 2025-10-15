Italia-Israele: I commenti sui fatti di Udine (in aggiornamento)

Da Pozzo (presidente della Camera di Commercio): vicinanza alle forze dell’ordine, condanna di ogni violenza

Il presidente della Camera di Commercio Pn-Ud e di Confcommercio provinciale di Udine, Giovanni Da Pozzo, rivolge «un sincero ringraziamento al Prefetto e alle forze dell’ordine per quanto fatto con grande professionalità e senso del dovere in una situazione complessa e delicata. Dopo aver garantito lo svolgimento della manifestazione di Udine in condizioni di totale sicurezza per cittadini e partecipanti lungo il percorso, si è creato a fine corteo un clima di inaccettabile violenza per la presenza di frange di facinorosi che nulla hanno a che fare con la volontà di manifestare pacificamente. Persone che andranno perseguite sia per i danni provocati alla città che per la rappresentazione di azioni e toni fuori dalle regole della convivenza civile. Un plauso agli agenti e ai loro rappresentanti per quanto fatto in condizioni difficilissime nel corso di questa giornata, rovinata dai purtroppo soliti provocatori».

Italia-Israele: Moretti (Pd), condanna violenti, vicini a Forze ordine

«Chi usa violenza e ha devastato parte del centro della città di Udine va condannato senza se e senza ma. È chiaro che dove possibile questi delinquenti, che nulla hanno a che fare con la manifestazione, vanno identificati e perseguiti. La solidarietà va alle Forze dell’ordine e ai giornalisti presenti al corteo pro Pal». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Diego Moretti commentando le tensioni con le forze dell’ordine di gruppi a margine del corteo pro Pal a Udine.

«La città non solo non merita questo, ma i cittadini non meritano quanto accaduto questa sera in centro città. Ma da qui a sospendere diritti importanti che a causa di poche decine di delinquenti, non lo trovo giusto, così come non si possono equiparare i violenti a persone scese in piazza pacificamente».

Furio Honsell (Open Fvg) Sgomento per violenze avvenute a corteo concluso a udine: condanna per gli scontri estranei al corteo pacifico

“Esprimiamo sgomento per le scene che sono avvenute questa sera a Udine, quando il corteo di protesta contro la partita era già finito. Esprimiamo solidarietà nei confronti di chi è rimasto ferito nell’esercizio del proprio lavoro. Esprimiamo condanna per queste violenze che nulla hanno avuto a che fare con il corteo, che è stato

invece pacifico, con tantissime famiglie. Al corteo hanno partecipato tante migliaia di persone pacifiche. Auspichiamo che venga fatta piena luce su come siano potuto avvenire questi fatti a corteo finito. Una vera provocazione contro tutti.” Così sì è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.

Corteo Udine: Braidotti-Buset (Pd Udine) , basta violenti e provocatori

“Basta con questi violenti e provocatori. Sono episodi che lasciano amarezza e rabbia nelle migliaia di persone che si sono mosse civilmente per chiedere pace. Purtroppo ci sono persone venute a Udine con l’intenzione di sfasciare pezzi di città e creare tumulti a prescindere e si nascondono dietro bandiere che a loro non appartengono. Nessuna scusa per chi delinque in questo modo incivile. Siamo vicini ai giornalisti aggrediti e alle forze dell’ordine impegnate.” Lo dichiarano il segretario del Pd provinciale e cittadino di Udine Luca Braidotti e Rudi Buset, commentando le tensioni con la polizia di gruppi a margine del corteo pro Pal nel capoluogo friulano.

Serena Pellegrino (Avs): Chi ha rovinato la bellissima e pacifica manifestazione deve pagare per quello che ha fatto

Chi ha rovinato la bellissima e pacifica manifestazione che oggi si è svolta nella città di Udine, infiltrandosi in piazza Primo Maggio dove tutto il corteo di migliaia di persone si è radunato, non solo deve pagare per quello che ha fatto ma deve essere condannato.

Migliaia di persone arrivate da tutta italia che hanno partecipato al corteo, per tutto il pomeriggio, erano pacifiche.

Famiglie, giovani, donne hanno manifestato per la pace in Palestina, ma alle otto e mezza si sono sentiti degli scoppi.

La manifestazione era quasi terminata e quando stava per finire, esattamente come è accaduto nelle altre manifestazioni di Trieste e Roma, sono arrivati gli infiltrati che non avevano minimante le sembianze di pacifici manifestanti.

A Udine, a mia memoria, non è mai accaduta una cosa del genere.

Mi auguro che le forze dell’ordine presenti lì abbiano fermati e identificati, perché gli sia imputata la giusta condanna.

Solidarietà al giornalista che è stato colpito.