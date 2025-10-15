Italia-Israele: Moretti (Pd), organizzatori si costituiscano parte civile

«Al sindaco di Udine, De Toni, ai cittadini e alle forze dell’ordine coinvolte negli scontri di ieri sera a margine della manifestazione pro Pal ribadiamo tutta la nostra solidarietà. La manifestazione, che ha visto un’altissima partecipazione e aveva ben altro significato rispetto a come si è conclusa in serata e proprio per questo chiediamo che il comitato organizzatore si costituisca, in un eventuale processo contro gli autori dei vandalismi, come parte civile». A proporlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Diego Moretti all’indomani degli scontri e le tensioni con le forze dell’ordine di gruppi a margine del corteo pro Pal a Udine.

«Una manifestazione come quella di ieri non può essere sporcata da poche decine di delinquenti. Udine non è quella che abbiamo visto ieri sera, ma è ben altro e chi era presente al corteo durante tutto il pomeriggio voleva solo manifestare in maniera assolutamente civile a favore della pace. Chi ha usato violenza e ha trasformato qualcosa di costruttivo in una scena di guerriglia urbana merita di essere perseguito in maniera severa, ma lo ribadiamo, è tutt’altra faccenda chi ha esercitato un diritto intangibile, garantito dalla Costituzione, in modo pacifico e ordinato» afferma ancora.

«Sono convinto che le indagini delle Forze dell’ordine porteranno all’identificazione degli autori delle violenze, motivo per cui gli organizzatori è bene che si costituiscano parte civile. Ma una manifestazione di questo genere – conclude Moretti – non può essere strumentalizzata per ragioni politiche dalla destra».