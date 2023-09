Italia Viva: flussi e reflussi

In merito al recente ingresso dell’On. Isabella De Monte in Italia Viva, a parlarne sono i coordinatori regionali Sandra Telesca, Giovanni Fania e il coordinatore giovanile Emanuele Cristelli, che dichiarano: “Abbiamo appreso con piacevole sorpresa la decisione di Isabella De Monte di compiere una scelta coraggiosa e, come da lei evidenziato, di tornare a casa. Italia Viva Friuli Venezia Giulia l’accoglie a braccia aperte, convinti che Il suo contributo sarà fondamentale per costruire la nostra proposta riformista al Centro del futuro scenario politico, nazionale e regionale, con i piedi nel territorio e la testa in Europa per un FVG al centro del processo di integrazione Europea dei prossimi anni. “ Aggiunge Telesca – “Sono felice di poter ricominciare a lavorare insieme a Isabella, con la quale c’è da sempre un rapporto di leale e reciproca collaborazione, inaugurato con le elezioni politiche di un anno fa e consolidato nelle regionali di quest’anno. Una parlamentare del territorio, come si è definita lei stessa, è ciò che serve per dar corpo a una proposta politica capace di proporre una visione di lungo termine ma allo stesso tempo fornire risposte concrete alla vita dei cittadini.” Conclude Cristelli – “Isabella De Monte è il prototipo di persona impegnata in politica a cui tutti noi, giovani riformisti, dovremmo ambire: legata al territorio, con importante esperienza da amministratore locale, competente e capace di affrontare dossier complessi ma decisivi e visione proiettata all’Europa, l’unica dimensione dove oggi si possono affrontare, in modo pragmatico, le problematiche che più ci stanno a cuore: ambiente, digitalizzazione e innovazione tecnologica. “