It’s Christmas Time! accende la magia a San Vito al Tagliamento

It’s Christmas Time! Accendi la Magia, lo spettacolo di Natale immersivo che unisce musica dal vivo, scenografie digitali in video mapping, luci dinamiche e narrazione teatrale, approda all’Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento venerdì 19 dicembre in una replica rinnovata e fortemente voluta nella location sanvitese. San Vito, infatti, è il luogo dove è nata la casa di produzione Thymos Production che propone spettacoli con tecnologie immersive e dove da vent’anni vive e opera Chiara Lo Presti, in arte Claire D, cantante già vincitrice di premi nazionali e oggi direttrice artistica della stessa Thymos.

Lo spettacolo It’s Christmas Time!

It’s Christmas Time! rappresenta uno spettacolo unico nel panorama teatrale e musicale: è un viaggio sensoriale in cui musica live, performance, luci e immagini dialogano in un flusso continuo. La storia narra di una Vigilia di Natale in cui la protagonista ritrova l’entusiasmo apparentemente smarrito grazie all’aiuto del suo maggiordomo-giocoliere e alla musica, la vera scintilla che accende la magia. Il palco si trasforma in una grande festa sonora fatta di colori, voce e movimento. È un omaggio ai grandi interpreti del Natale attraverso le varie epoche e atmosfere musicali: Frank Sinatra, Aretha Franklin, Elvis Presley, Nat King Cole.

It’s Christmas Time fa parte del catalogo ERT, l’Ente Regionale Teatrale del FVG: è un riconoscimento significativo per una produzione giovane e che ha fatto dell’innovazione la sua cifra stilistica. La direzione artistica è firmata da Chiara Lo Presti, artista e cantante siciliana da vent’anni residente sul territorio sanvitese e attiva artisticamente sulla scena nazionale, impegnata anche in progetti culturali e sociali che valorizzano la comunità.

I biglietti di It’s Christmas Time! sono in prevendita presso lo IAT dal Comune di San Vito al Tagliamento (0434 843030) e dal sito web di ERT FVG nella piattaforma di acquisto biglietti: https://biglietti.ertfvg.it/eventi/it-s-christmas-time-san-vito.htm

La visione di Thymos: innovare il teatro attraverso il digitale

La data di San Vito, a cui seguirà quella del 3 gennaio a Spilimbergo, è una replica rinnovata in cui emerge ancora più forte il modo nuovo di fare spettacolo di Thymos Production. È una visione del teatro che sfrutta tutte le potenzialità del digitale e delle tecnologie immersive per coinvolgere lo spettatore e renderlo partecipe della storia. Non a caso molte delle trovate sceniche di It’s Christams Time! coinvolgeranno direttamente il pubblico in sala.

Nata nel 2024 proprio a San Vito al Tagliamento, Thymos Production è una casa di produzione che lavora per ridefinire i confini della fruizione teatrale. Dopo il debutto con In un sogno, spettacolo dedicato all’Alzheimer, continua il suo percorso di ricerca unendo narrazione, musica e tecnologia immersiva. «Spettacoli come It’s Christmas Time o In un Sogno sono attualmente unici nel loro genere – spiega Giovanni Boz, produttore esecutivo di Thymos – permettono allo spettatore di fare un’esperienza completamente nuova dell’essere a teatro o ascoltare un concerto. Far parte del catalogo ERT è per noi una conferma: l’innovazione e la tecnologia, quando sono al servizio dell’arte e non un fine, diventa un elemento potenziante dell’arte stessa, della sua capacità di parlare alle persone e trasmettere valori umani reali: solidarietà, condivisione, partecipazione, bellezza».

«Era da tanto che avevamo il desiderio di realizzare uno spettacolo che avesse la capacità di far tornare bambini gli adulti, – spiega Chiara Lo Presti, direttrice artistica di Thymos e cantante e attrice di It’s Christmas Time! – abbiamo avuto modo di sperimentare ancora una volta l’impiego delle nuove tecnologie per lo spettacolo. Parliamo di videomapping, di videoscenografie immersive, che sorprendono e meravigliano il pubblico in sala fino a toccare un livello emozionale tale da fargli rivivere quella sensazione di gioia e stupore che può sbiadire quando si diventa adulti».

Cast artistico

Interpreti

Claire D. (Chiara Lo Presti), voce e attrice

Francesco Rutigliano, acrobata e giocoliere

Musicisti

Alberto Fenos, sax e percussioni

Lorenzo Tonon, tastiere

Marco Baldi, chitarra

Piero Cescut, basso

Oscar Varnier, batteria

Produzione e team creativo

Produzione: Thymos Production

Direzione artistica: Chiara Lo Presti

Regia: Alberto Barutti

Scenografia digitale: Federico Cautero

Contenuti digitali: Italy Q.B

In collaborazione con: ERT FVG – Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e Comune di San Vito al Tagliamento

Biografia di Chiara Lo Presti

Artista eclettica, intensa e curiosa, Chiara Lo Presti – in arte Claire D. – esplora da sempre generi musicali differenti, nutrendo un linguaggio artistico versatile e profondamente emozionale.

A Roma studia Scienze della Comunicazione alla Sapienza, incide due dischi come vocalist per il cantautore Beppe Frattaroli ed esordisce nei club della capitale. Trasferitasi in Friuli, avvia una lunga collaborazione con il CEM di Pordenone che la porta a calcare numerosi palchi e a sperimentare musical, gospel, jazz e musica d’autore.

È stata voce degli Harmony Gospel Singer, solista nei BLAK (tributo ai Blues Brothers) e partecipante a diversi concorsi nazionali. Nel 2016 vince il talent Tu sì que vales sulle navi Costa Crociere, accedendo alle selezioni Mediaset.

Nel 2020 pubblica il suo primo disco di inediti, “Voglio Vivere Così”, prodotto da Beppe Frattaroli con la partecipazione di musicisti internazionali. Con il brano Solamente Tu vince il Premio Mia Martini 2020 – Nuove Proposte per l’Europa.

Collabora con il regista e attore Andrea Ortis nel progetto “Novelle per un anno”, interpretando in dialetto siciliano brani di Rosa Balistreri. Con il videoclip Piove è finalista al Lift-Off Global Network 2021. Nel 2022 vince il Sipontum Film Festival e il Madonie Film Festival con Fammi sentire in un sogno, dedicato all’Alzheimer, finalista anche al Festival “Tulipani di Seta Nera” in collaborazione con Rai Cinema. Con lo spettacolo In un sogno dedicato alle malattie neurodegenerative, riceve il Premio Regionale Solidarietà 2024 dalla Consulta Regionale delle associazioni delle persone con disabilità FVG.

Oggi è direttrice artistica di Thymos Production, con cui sviluppa spettacoli immersivi che uniscono musica, teatro e digitale.