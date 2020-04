JAZZ AID FVG: il nuovo progetto di Euritmica/Udin&Jazz a sostegno dei musicisti regionali

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La musica resiste… Euritmica annuncia la campagna “JAZZ AID" FVG, un progetto pensato dal presidente Giancarlo Velliscig per far fronte al devastante e perdurante stop delle attività musicali dal vivo, determinato dal virus COVID 19 e dai successivi Decreti governativi per il contenimento dello stesso, che stanno provocando ricadute di dimensioni drammatiche sul comparto degli spettacoli.

Jazz Aid Fvg nasce con lo scopo di sopperire, almeno parzialmente, allo stato di difficoltà in questo momento di emergenza che numerosi musicisti regionali, di ambito jazz e dintorni, stanno vivendo, essendo forzatamente impossibilitati a svolgere la loro attività e a trarne sostegno.

Euritmica/Udin&Jazz rivolge dunque un invito a tutti i musicisti del settore, a realizzare, da soli o in piccole formazioni e nel rispetto delle norme di sicurezza, un video (anche in forma amatoriale, possibilmente con un sonoro apprezzabile) di una loro performance di circa 30 minuti creata appositamente per questa iniziativa.

Ogni musicista professionista (che non abbia altre forme stabili di reddito) riceverà per l’occasione un gettone di € 200.

I video saranno resi disponibili a rotazione, in ascolto e visione libera, sul sito di Euritmica (www.euritmica.it ) a partire da lunedi 4 maggio e fino al termine dell'emergenza, un modo concreto per mantenere vivo il filo che unisce il mondo del jazz regionale con il suo pubblico e con il mondo culturale, in attesa dell’auspicata riapertura.

A tale riguardo, Euritmica annuncia anche, appena sarà possibile, una stagione di concerti live in varie location del territorio con le migliori formazioni del Jazz regionale, ricomponendo quella trama musicale e artistica che aveva creato negli anni una vera e propria "comunità jazz" in Friuli Venezia Giulia.

Contatti via email a info@euritmica.it