Jazz di fine estate domenica prossima al Centro visite dell’Ecomuseo Val del Lago di Cavazzo Carnico

Jazz di fine estate il 17 settembre alla 11,30 al Centro visite dell’Ecomuseo Val del Lago di Cavazzo Carnico con due straordinari progetti originali. Per la rassegna “Estensioni – Jazz Club Diffuso”, in collaborazione con “Eco&Notes” e Farfalle Nella Testa, i Bravo Gesù Roger e Nickel Kosmo. Jazz di fine estate al Centro Visite dell’Ecomuseo Val del Lago di Cavazzo Carnico grazie a Estensioni Jazz Club Diffuso, sostenuta dal Ministero della Cultura, in versione Eco&Notes: nella stupenda cornice ambientale del Lago dei 3 Comuni (o di Cavazzo) in programma domenica 17 settembre alle ore 11.30 ben due appuntamenti con altrettanti progetti originali. Ad aprire il trio “Bravo Gesù Roger”, al secolo Efrem Scacco alla chitarra, Marco D’Orlando alla batteria e Flavio Zanuttini alla tromba e sintetizzatore. BGR poteva essere il codice fiscale del barbagianni e invece è il gruppo alternative rock italiano che nessuno ha ordinato: croccante, piccante, ruspante, ma soprattutto caldissimo.

Sarà poi lo stesso Flavio Zanuttini in solo a presentare “Nickel Kosmo”, progetto multidisciplinare che comprende musica, narrativa e fumetto. Si tratta di una storia di fantascienza il cui protagonista è in grado di plasmare il suo corpo e la realtà che gli sta attorno sfruttando la risonanza dei metalli. Da questo concetto prendono vita i brani elettroacustici di Nickel Kosmo: sono infatti le risonanze prodotte dai gong sollecitati dal suono della tromba ad avere un ruolo centrale nella costruzione musicale. L’uso di sintetizzatori analogici e modulari vanno ad impreziosire e caratterizzare ulteriormente la sonorità del progetto.

Eco&Notes è progetto – format di Slou e Farfalle Nella Testa – due cooperative friulane che si occupano di turismo, eventi, divulgazione naturalistica e culturale e valorizzazione di territori marginali.