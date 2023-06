“Jazzfinitamente … NanoMedicalBlues”: Nanotecnologia e jazz Domenica a Camino al Tagliamento

Si può parlare di nanotecnologie e tumori anche attraverso il linguaggio universale del jazz? E’ quello che propongono in chiave sicuramente originale e coinvolgente Mauro Ferrari, Barbara Errico e Mauro Costantini in “Jazzfinitamente ,,, NanoMedicalBlues”. La musica, quella che colpisce direttamente al cuore, farà da filo conduttore ad un evento unico nel suo genere fra Scienza, scrittura e note il 25 giugno, con inizio alle ore 20.30, presso l’agriturismo La di Morson a Camino al Tagliamento. Impegnato da anni nella ricerca sulle nanotecnologie applicate alla cura di tumori, Mauro Ferrari, dopo una lunga, intensa e strepitosa carriera negli USA, proprio in questa direzione a Bethesda dirige il lancio del programma federale USA in collaborazione con il National Cancer Institute. Diventa quindi professore di terapia sperimentali nel principale centro oncologico americano, MD Anderson Cancer Center a Houston, per poi diventare presidente ed amministratore delegato alla ricerca presso Houston Methodist Hospital. Alcuni dei suoi esperimenti scientifici sono stati eseguiti da astronauti in orbita nella International Space Station.

Di questi mesi l’uscita del suo libro per Mondadori “Infinitamente piccolo, infinitamente grande – io, la nanotecnologia e la vita intorno” nonché il lancio della neonata Fondazione Mauro Ferrari e Famiglia.

> Barbara Errico e Mauro Costantini sono dei caposaldi del jazz in regione e a livello nazionale. A loro il compito di accompagnare con originali atmosfere musicali in una serata sicuramente intrigante le parole ed il sorriso di chi sottolinea con fermezza “bisogna sempre amare la vita e lasciarsi vivere da lei”.

L’appuntamento rientra nella programmazione di Estensioni Jazz Club Diffuso, rassegna nazionale della friulana Slou Società Cooperativa, sorta con l’appoggio anche del Ministero della Cultura. L’obiettivo non è solo quello di promuovere la musica Jazz e le eccellenze internazionali della nostra regione in tutte le sue sfumature, ma anche di valorizzare turisticamente luoghi “nascosti” e meno conosciuti in Friuli Venezia Giulia ed in Italia con concerti a basso impatto e la conoscenza di prodotti d’eccellenza, scelte primarie già dal 2021 della stessa rassegna. In questa direzione anche la collaborazione con Farfalle nella Testa ed Eco&Notes, rassegna musicale itinerante in Friuli Venezia Giulia. Ingresso € 15,00 + dp. Info e prenotazioni: +39 338 915 8902