Joint venture Danieli-Metinvest. Moretuzzo: «Basta dichiarazioni contraddittorie della Giunta Fedriga sull’acciaieria a San Giorgio di Nogaro”

«Il balletto di dichiarazioni inscenato dall’assessore Bini e dal presidente Fedriga finisca qui. Sull’acciaieria a San Giorgio di Nogaro la Giunta ci faccia sapere come la pensa, in modo chiaro e univoco». È quanto afferma il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo all’annuncio odierno di Metinvest di una joint venture con il gruppo Danieli per la produzione di acciaio green in Italia.

«Apprendiamo della volontà di Metinvest di procedere con la realizzazione di un importante sito siderurgico in Italia e non è un mistero che una delle opzioni sia quella che venga realizzata nella zona dell’Aussa Corno in partnership con il gruppo Danieli», specifica Moretuzzo. «A questo punto della vicenda è impensabile che si passi con tanta disinvoltura da foto di politici intenti a studiare carte con toni entusiastici a dichiarazioni con cui si assicura che nulla è ancora stato messo nero su bianco, per arrivare infine alla più recente Commissione consiliare (seduta del 10 luglio scorso, ndr) nell’ambito della quale si è detto che non esistono progetti e pure che la documentazione progettuale è stata inviata alle università: l’assessore si decida e chiarisca, una volta per tutte, qual è la sua posizione e quella della Giunta».

«Non è concepibile che a ridosso dell’assestamento di bilancio, a fronte di chiari comunicati dei soggetti privati coinvolti, la politica regionale tergiversi ancora e rimanga in balia delle proprie dichiarazioni contraddittorie e delle più disparate posizioni interne alla stessa maggioranza. Da parte nostra – conclude Moretuzzo –, c’è la volontà, ribadita in più occasioni, di avviare un confronto serio e approfondito nel merito, ferma restando l’assoluta contrarietà a qualsiasi investimento con un impatto significativo a livello ambientale».