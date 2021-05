Contribuisci al progetto educativo «KIKI CAMP»: un’iniziativa per avvicinare le bambine e i bambini alla montagna! Per farlo basta una donazione! Si legge così in una nota de La Collina – Società Cooperativa Sociale ONLUS che annuncia l'iniziativa e una raccolta fondi nel nome di Chiara (Kiki) graphic designer e insostituibile anima creativa della nostra cooperativa prematuramente scomparsa.

"Chiara (Kiki), scomparsa prematuramente il 14 marzo 2021, amava la bellezza semplice e immediata della montagna. Ebbe la fortuna di trascorrere un’infanzia felice in alcuni dei luoghi più belli delle Alpi Giulie e della Carnia. Alle persone più care, raccontava spesso di quel periodo spensierato della sua vita trascorso assieme alla famiglia e agli amici: i falò al fiume, le stelle, le passeggiate nei boschi e la libertà di sperimentarsi nella natura. Per ricordarla, mantenendo lo sguardo volto alla bellezza armonica delle cime della nostra regione, abbiamo immaginato un campus estivo di 5 giorni, per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni (scuola primaria), dall’8 al 12 agosto 2021. L’iniziativa prevede un progetto pedagogico di alta qualità e incentrato sulla scoperta della natura, dell’autonomia e delle proprie capacità nell’ambiente montano. La programmazione prevede delle attività strutturate motorie e ludiche di routine, passeggiate, esplorazioni e workshop di auto-progettazione ludica e orientati al tema della sostenibilità. I partecipanti, in tutto 15, alloggeranno presso la struttura «Casa L. Menegon» di Tramonti di Sopra (Pordenone) e saranno accompagnati da un’equipe di educatori e atelieristi. L’obiettivo di questa campagna di raccolta fondi è di sostenere le famiglie in difficoltà rendendo a loro gratuita la partecipazione al camp".

La Collina – Società Cooperativa Sociale ONLUS

E’ possibile fare una donazione a favore del progetto mediante:

 Un bonifico bancario intestato alla Cooperativa Sociale La Collina (causale “KIKI

CAMP 2021”), codice IBAN: IT63U0548402201CC0740421091 – Banca di Cividale;

 Un trasferimento attraverso PayPal o carta di credito al seguente link:

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=7EYHCWDSX5WBY