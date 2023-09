Km0, (tra) risorsa locale e responsabilità globale, serie di incontri promossi dal circolo “Nuovi Orizzonti” e da Legambiente di Udine

Durante i mesi di settembre e ottobre 2023 promosso dal circolo “Nuovi Orizzonti” con sede in via Brescia 3 ai Rizzi di Udine e da altri gruppi associativi saranno svolti una serie di eventi dal titolo “Km0, (tra) risorsa locale e responsabilità globale . Condividere una dimensione sociale nel nostro microcosmo è la premessa per poter agire criticamente a livello globale. La salute del nostro habitat, in primis, passa attraverso la tutela degli elementi che ci circondano, che non possono esistere senza i legami storici e geografici con i territori limitrofi. Il Km0 finisce per rappresentare il paradigma della vera globalizzazione: la valorizzazione concreta delle comunità che vivono e implementano gli equilibri del loro territorio, riconoscendo nella violazione degli ecosistemi locali il segno tangibile della ben più tragica metamorfosi climatico-ambientale globale.