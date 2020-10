La 7°edizione de La Notte dei Lettori sarà online su Facebook e Youtube

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

La settima edizione de "La Notte dei Lettori” (www.lanottedeilettori.it) si terrà in streaming. L’interpretazione del DPCM del 18 ottobre 2020 che chiaramente sospende tutte le attività convegnistiche o congressuali, anche da parte del Responsabile per la Sicurezza, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Udine e del Presidente del Sistema Bibliotecario del Friuli, è stata univoca in questo senso, perché gli incontri previsti per le date sopra ricordate sono iscrivibili alla natura di “attività convegnistica”, ed è stato deciso, di conseguenza, lo spostamento del festival in streaming sui canali social del Festival (Facebook e Youtube).

Gli ospiti della 7°edizione sono Piero Dorfles, Riccardo Iacona, Nicola Lagioia, Ilaria Tuti, Antonella Sbuelz, Emilio Rigatti, Luigi Nacci, Remo Anzovino. Tutti gli incontri del festival sono previsti in streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube de La Notte dei Lettori.

La manifestazione, che prevede quest’anno anche la sezione Universo Editoria (che ha il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine), si terrà dunque, in streaming, venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre secondo gli orari precedentemente stabiliti. La Notte dei Lettori, ideata dal Comune di Udine e dalle librerie cittadine, è curata e organizzata da Bottega Errante in collaborazione e con il contributo del Comune di Udine.

Venerdì 23 ottobre ore 18:00

Piero Dorfles e Alessandro Mezzena Lona

Venerdì 23 ottobre ore 21:00

Riccardo Iacona e Mauro Daltin

Sabato 24 ottobre ore 11:00

Nicola Lagioia e Gian Mario Villalta

Sabato 24 ottobre ore 15:00

Antonella Sbuelz, Ilaria Tuti ed Elena Commessatti

Sabato 24 ottobre ore 18:00

Luigi Nacci, Emilio Rigatti e Alessandro Venier

Sabato 24 ottobre ore 21:00

Remo Anzovino e Alessio Screm