La Belle Époque rivive al Museo delle Carrozze di Codroipo

Domenica 15 giugno 2025, dalle ore 16.00 alle 23.00, il Museo Civico delle Carrozze d’Epoca di Codroipo, nel paese di San Martino, ospiterà un evento unico dedicato alla Belle Époque, periodo storico noto per la sua eleganza e vivacità culturale. L’iniziativa, intitolata “La Belle Époque al Museo delle Carrozze: la moda, la musica e il tempo libero”, offrirà ai visitatori un’immersione nell’atmosfera di fine Ottocento e inizio Novecento, attraverso una serie di attività che animeranno la corte del museo.

Donatella Guarneri, Curatrice del Museo delle Carrozze d’Epoca, presentando la manifestazione ricorda che: “Grazie ad un contributo della regione Fvg intorno alla valorizzazione dei luoghi, della storia e del costume del Novecento, il comune di Codroipo in collaborazione con La Chic Venice e la regia di Enrico Bertolotti di Venezia, proporrà al pubblico un pomeriggio di particolare fascino con musica dal vivo, i Salonisti dell’Ensamble Phileo, i gruppi di costume storico di Venezia e di Verona come Serenissime Danze, Patrizi Veneti e Dame e Cavalieri e una mostra di costumi d’epoca nel giardino d’inverno dei collezionisti Bertolotti di Venezia e Luciana Molinis di Udine.” Dal pomeriggio e fino alle ore 21.30 due carrozze saranno disponibili per escursioni, offrendo un’esperienza suggestiva nel contesto storico del borgo di San Martino. Un momento centrale dell’evento sarà il Picnic della Belle Époque, a cui tutti sono invitati a partecipare portando la propria cesta da picnic, coperta, stoviglie e decorazioni in stile. Sarà possibile accomodarsi a terra o utilizzare alcune tavole messe a disposizione. Il dress code suggerito prevede abiti dai toni bianco e rosa pastello, ispirati alla moda dell’epoca. L’ingresso all’evento è previsto con l’acquisto della QR Code Card del museo al costo di €8,00; l’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni. È consigliata la prenotazione scrivendo a: museodellecarrozze@comune.codroipo.ud.it .

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 22 giugno 2025, mantenendo lo stesso programma e orario. L’ Assessore alla Cultura del Comune di Codroipo, Silvia Polo, commenta così gli ultimi preparativi in corso e l’attesa per l’evento: “Si preannuncia un appuntamento culturale di grande richiamo e valore per il nostro Museo delle carrozze e per la nostra città. Siamo contenti che il progetto sia stato apprezzato e finanziato dalla Regione. Questo affascinante evento di rievocazione in stile Belle époque permetterà di valorizzare la nostra collezione di cocchi storici, di rivivere luoghi e tempi con un approccio originale e partecipato: ci si potrà immergere da protagonisti nell’eleganza e nel fascino di un’epoca indimenticabile, lo spazio museale si trasformerà in un’esperienza altamente coinvolgente ed evocativa, vivace e sognante!” Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del museo: www.museodellecarrozze.it o la pagina Facebook dei Civici Musei di Codroipo.