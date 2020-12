La burocrazia ottusa vince: la procedura da fast food, illogica, per la vaccinazione degli operatori sanitari che dovranno prenotare al Cup

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il personale sanitario di ASUGI si deve mettere in fila per prenotare la vaccinazione anticovid! Non è uno scherzo, è la procedura inventata dalla Direzione aziendale triestina per procedere alle vaccinazioni: gli operatori sanitari dovranno prenotarsi attraverso gli sportelli CUP, le farmacie, il call center. Speriamo che l'esempio non sia seguito anche dalle altre aziende sanitarie regionali. Tale procedura è tecnicamente errata, spiega il consigliere regionale Walter Zalukar, perché nell’attuale contesto epidemico con vaccini ancora limitati, vanno delineati ordini di priorità, punti di somministrazione e procedure semplificate per i soggetti a rischio. Infatti, il Ministero della Salute ha predisposto, nell’ambito del Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, delle precise raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale. Da queste si evince chiaramente che i soggetti da vaccinare in via prioritaria sono “gli operatori sanitari e il personale e gli ospiti istituzionalizzati nei presidi residenziali per anziani” e in particolare, il “personale dedicato a fronteggiare l’emergenza pandemica”.

Il Piano strategico del Ministero individua il Punto vaccinale ospedaliero e quello territoriale ove il personale dovrà essere vaccinato. Questi sono caratterizzati dalla prossimità e da percorsi semplificati e dedicati al personale al fine di garantire una semplice adesione e “ridurre il più possibile gli impatti organizzativi sui servizi sanitari e sull’organizzazione dei turni del personale”. ASUGI, al contrario, adotta un sistema da fast food: primo arrivato, primo servito. Il che rischia di portare non solo a vaccinare personale non in prima linea, ma anche a far perdere ore preziose, altrimenti dedicate all’assistenza, in code o in lungaggini amministrative proprio quel personale sanitario impegnato nella lotta al virus. Se il buon senso e un minimo di preparazione sembrano latitare, conclude Zalukar, sarebbe almeno auspicabile seguire le indicazioni ministeriali.