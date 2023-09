La cartiera di Ovaro celebra 100 anni

In occasione della celebrazione del primo centenario di attività, sabato 16 settembre 2023 alle ore 10.00 la cartiera di Ovaro aprirà le porte alla cittadinanza offrendo l’opportunità di partecipare a visite guidate all’interno dell’azienda ed entrare in contatto con l’ambiente produttivo che ha reso lo stabilimento parte integrante del tessuto socio-culturale del territorio. Per l’occasione, verranno ripercorsi i risultati e i momenti principali dello sviluppo dello stabilimento nel corso del suo primo centenario di vita.