La Cig per medici e infermieri del “Città di Udine” diventa “caso”. Da certa la Cig diventa “ventilata possibilità”

La cig per medici e infermieri al Policlinico Città di Udine diventa un “caso”. Del resto il venir meno all'attività di 210 fra medici e infermieri non poteva passare inosservata. Bisogna fare chiarezza sul “caso” certamente,,anche se la scoperta che la sanità privata punti al profitto sembra la quella dell'acqua calda. Chi pensava il contrario o è in malafede o è un sempliciotto da interdire. Diciamolo che è normale in un mercato capitalistico che una società privata valuti che le perdite non sono accettabili. Se poi anzichè produrre fanalini cura le persone, poco importa in una logica di profitto. Il Policlinico Città di Udine, ha operato così come avrebbe fatto qualsiasi proprietà, perchè non c'è illusione, quando di mezzo c'è il denaro non c'è etica che tenga, contano bilancio e dividendi, se poi come nell'ordinarietà si riesce a fornire servizi di qualità nulla di negativo, basta che non vi sia "concorrenza" sleale con il pubblico come è spesso avvenuto con qualche specialità dove le migliori professionalità sono passate da pubblico al privato in una sorta di campagna acquisti simile a quella del mercato calcistico. Nessuna meraviglia quindi, ma soprattutto taccia chi, da destra e da sinistra, in passato, lontano o recente, ha consentito il sacco della sanità pubblica per favorire un sistema “misto”, quello teorizzato da Formigoni per intenderci, che ha trovato l'apoteosi quando anche la sanità pubblica si è trasformata in “azienda” generatrice di poltronissime multiple. Quindi nessuna meraviglia che il policlinico Città di Udine abbai deciso di limitare i danni come se invece di assistere uomini e donne producesse lavatrici o automobili. Certamente l'errore è stato di comunicazione tanto che fra la nota di ieri e quella appena arrivata alle redazioni oggi c'è un cambio di rotta palese. Ieri nel comunicato in cui si annunciava la messa in cassa integrazione di 210 dei 270 dipendenti si poteva percepire solo un che di polemico verso la sanità pubblica, l'amministratore delegato del policlinico Claudio Riccobon diceva: “Come ci è stato richiesto dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale nell’ambito di una concreta collaborazione con le strutture pubbliche, abbiamo messo a disposizione 50 posti letto di medicina non-Covid per far fronte al momento di emergenza. Fortunatamente tali posti letto non si sono resi necessari e quindi abbiamo ritenuto di limitare l’attività della struttura di viale Venezia ricorrendo temporaneamente a questo strumento di sostegno (la Cig ndr) del reddito nei confronti dei nostri dipendenti”. Nel testo appare chiaro che non si tratta di una eventualità ma quell'"abbiamo ritenuto" non lasca dubbi sulla concreta attivazione dell'ammortizzatore sociale. Ma oggi dopo l'ondata di critiche, compresa quella del vicepresidente con delega alla Sanità e Protezione Civile Riccardo Riccardi, che però pochi mesi fa teorizzava una sempre maggior apporto del privato in sanità, ecco che la comunicazione cambia, del resto l'immagine conta e la reputazione anche, così la certezza della Cig diventa una spiacevole eventualità. Si legge infatti: “Il Policlinico è e resta sempre a disposizione della collettività per supportare il servizio sanitario. I 50 posti letto di medicina che ci erano stati chiesti il 16 marzo dall’AUSFC per ospitare i primi pazienti, restano utilizzabili già da ora se c’è la necessità di alleggerire i reparti dell’ospedale di Udine messi in difficoltà dall’emergenza Coronaviurs.

Il Policlinico, infatti, all’indomani della richiesta dell’ASUFC di supportare le attività di ricovero medico, ha prontamente messo a disposizione del Servizio Sanitario strutture, tecnologie e soprattutto personale: medici, biologi, tecnici, infermieri ed operatori sociosanitari si sono immediatamente mobilitati per assicurare i Servizi di Diagnostica per immagini, cardiologia e laboratorio analisi, tutti operanti, in caso di urgenza, anche di notte e nei giorni festivi.

In attesa della concreta attivazione dei posti messi a disposizione, il Policlinico ha ventilato la possibilità di ricorrere temporaneamente al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per i propri collaboratori a fronte di calo significativo delle attività (restano attive infatti solo le prestazioni indifferibili, come urgenze oncologiche, dialisi o prestazioni ambulatoriali con priorità B-breve)”.

Insomma la Cig diventa solo “ventilata” possibilità mentre nell'ultimo paragrafo della nota si legge che “Il Policlinico Città di Udine conferma e ribadisce ulteriormente la piena disponibilità ad essere operativo con le sue strutture ed il suo personale nelle modalità che verranno richieste per garantire la salute dei cittadini nell’emergenza Covid-19”. Possiamo dire che c'è un “pelo” di ipocrisia nella dichiarazione.

Intanto non si fermano le prese di posizione sulla vicenda. Il coordinamento regionale di Articolo Uno FVG, si unisce alle critiche e rileva come non sia possibile in questo momento il fatto che la sanità pubblica non sia adeguatamente supportata da quella privata. E’ incredibile e mortificante leggere sulla stampa di alcuni burocrati pubblici o privati che discutono sulle modalità di comunicazione fra loro.

Il Presidente della Regione si attivi immediatamente per togliere ogni alibi possibile a presidente o amministratore delegato del Policlinico di Udine e a chi lautamente pagato assolve a compiti di direzione della sanità pubblica locale, perché venga così immediatamente risolta la querelle di queste ore, che getta una luce funesta sulla tanto dichiarata diversità friulana. Quando avremo superato questa gravissima situazione d’emergenza andrà sicuramente rivista e cancellata ogni iniziativa che mortifichi e annulli il ruolo e la funzione della sanità pubblica, anche a cominciare da quei professionisti che godono dei lauti compensi della sanità privata.