La Cineteca del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste è online. Mille film tutti in lingua originale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

L'A.P.C.L.A.I. (Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia), che organizza il Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, ha raggiunto uno dei suoi obiettivi più importanti e ambiziosi: dotarsi di una piattaforma online che permetta di condividere il suo vasto archivio con le migliaia di persone interessate al cinema latinoamericano in Italia, in Europa e in tutto il continente americano.

È nata così la Cineteca online del Festival, alla quale si accede direttamente dalla pagina web della manifestazione all’indirizzo https://www.cinelatinotrieste.org/archivio/cineteca

Sono circa mille i film disponibili online, tutti in lingua originale e sottotitolati in italiano o inglese. La Cineteca è accessibile gratuitamente e rimarrà gratuita anche in futuro, al di là dell’emergenza che si sta vivendo a tutte le latitudini del globo. In accordo con i produttori dei film, questi sono caricati in bassa risoluzione e non sono scaricabili.

La realizzazione di questa iniziativa non sarebbe stata possibile senza la preziosa collaborazione della Fondazione Logos, partner ufficiale del Festival dal 2020, e di Arcoiris TV.

Tante le tematiche che possono essere approfondite, dal tango e il suo ruolo nella cultura del Río de la Plata alla presenza degli ebrei in America Latina, dalla violenza delle dittature degli anni ‘70 alle storie e i diritti dei popoli originari; oltre a commedie, thriller, biografie, documentari che hanno dimostrato la ricchezza di generi e di tematiche programmata nel corso degli anni dal Festival.

Al momento la Cineteca è organizzata in base agli anni di edizioni del Festival e contiene i film che a partire dal 2000 ad oggi hanno partecipato al concorso Arcoiris. Visto tuttavia l’interesse suscitato in America Latina e in Spagna, nei prossimi mesi sarà arricchita e articolata in ulteriori categorie: archivio storico, cinema muto ibero-americano, retrospettive, classici del cinema latino americano, film latinoamericani premiati nei più importanti festival internazionali, cinema latinoamericano contemporaneo.

In un’ulteriore tappa di sviluppo della Cineteca, già in fase di studio, sarà implementato un sistema che permetterà la distribuzione internazionale, la promozione del cinema recente nei festival internazionali e la vendita di singole opere.

La Cineteca online è solo parte di quella costruita dal Festival del Cinema Latino Americano in questi anni, formata da 27mila titoli e custodita nel Centro Audiovisivo Latino Americano (C.A.L.A.), accessibile a studiosi e ricercatori interessati ai temi latinoamericani su appuntamento, fissato contattando l'email apclai@yahoo.it.