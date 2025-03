“La città a piede libero”: a Palmanova in arrivo un’esplorazione urbana immersiva

La rassegna d’arte performativa e multimediale “Mobilità Creative” – progetto di Zeroidee APS, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – è tornata in Fvg con dei nuovi appuntamenti. Dopo il successo di “Musica da finestrino. Un viaggio da Lusevera a Tarcento” (di Domenico Paladino, a cura di Casa Alexander Langer APS), la prima tappa in questo 2025, e la prima data della performance “La città a piede libero – esplorazione urbana” – realizzata a Trieste dal Collettivo C.A.O.S. con la partecipazione di alcuni allievi della scuola DNA danza di Udine e Reana del Rojale – ecco un nuovo appuntamento, sempre con “La città a piede libero”, a Palmanova, il 22 marzo, alle 15, con partenza da piazza Grande.

Nella città stellata i partecipanti si troveranno a vivere una vera e propria esperienza immersiva. La partecipazione sarà gratuita, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a progetto.collettivo.caos@gmail.com . Tutti i partecipanti dovranno portare con sé delle cuffie auricolari e uno smartphone carico, all’interno del quale è necessario siano già installate un’applicazione per leggere i QR code e Google Maps. Ai piedi sarà bene ricordarsi di indossare un paio di scarpe comode. Questo sarà tutto il necessario per partire verso un’esplorazione (di un chilometro e 800 metri) della città attraverso brevi storie e contenuti multimediali. Un modo per rompere l’ordinario modo di vedere e percepire ciò che ci circonda.

“La città a piede libero – esplorazione urbana” è frutto di molte mani e molte teste e proprio questa è la sua ricchezza. Le storie e le sceneggiature sono state scritte durante un laboratorio da un gruppo di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 13 anni, successivamente trasformate in filmati. Una narrazione per immagini che parte dalla riscrittura di esperienze ed emozioni personali per creare scenari reali e/o immaginifici da far vivere ai partecipanti.

MOBILITÀ CREATIVE – Mobilità Creative è una rassegna d’arte performativa e multimediale che esce dai teatri, dalle gallerie d’arte e dai musei per andare ad animare le vie, le piazze e le linee

dei trasporti pubblici urbani, promuovendo diversi approcci artistici e nuove forme di mobilità sostenibile. Un progetto di Zeroidee APS, realizzato con il contributo della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con Quarantasettezeroquattro, Circo all’inCirca, Casa Alexander Langer, A+AUD Architetti Alumni Udine, scuola DNA danza di Udine e Reana del

Rojale, Cooperativa Thiel e Comune di Palmanova.

C.A.O.S. – C.A.O.S. è un collettivo artistico con obiettivo sociale. Crea officine temporanee, laboratori creativi, tavole rotonde ed installazioni per riflettere, e far riflettere, per condividere

conoscenza e creatività, sempre alla ricerca di nuove possibilità di comprensione e di condivisione.