La Commissione Ue formula orientamenti pratici su come usare la flessibilità in materia di appalti pubblici al temo del Coronavirus

La Commissione europea ha pubblicato il 2 aprile scorso, una serie di orientamenti su come utilizzare tutta la flessibilità offerta dal quadro dell’UE in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza causata dalla pandemia di coronavirus.

La legislazione dell'UE prevede soluzioni flessibili per gli acquirenti pubblici degli Stati membri per soddisfare rapidamente bisogni urgenti, quali l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, farmaci e ventilatori, da distribuire il più rapidamente possibile a chi ne ha bisogno.

Il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato che "Gli acquirenti pubblici sono fortemente sotto pressione nell'attuale situazione di emergenza per garantire la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti protettivi, ventilatori salvavita e altro materiale sanitario a tutti coloro che lavorano senza sosta per fronteggiare la crisi. Desidero aiutarli illustrando tutta la flessibilità e le soluzioni offerte dal quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per acquistare questi materiali in tempi rapidi. L'attuale crisi del coronavirus costituisce una situazione di urgenza estrema e imprevedibile, e proprio in queste situazioni le nostre norme europee consentono agli acquirenti pubblici di acquistare in pochi giorni, addirittura in poche ore, se necessario. Invito tutti gli acquirenti pubblici a sfruttare appieno questa flessibilità e a non esitare a chiedere ulteriori chiarimenti alla Commissione, se necessario".

Gli orientamenti delineano le opzioni e la flessibilità previste nella legislazione dell'UE e forniscono una panoramica delle procedure di gara a disposizione degli acquirenti pubblici e dei termini applicabili. Indicano le diverse possibilità, da una notevole riduzione dei termini generalmente applicabili all’aggiudicazione di appalti senza previa pubblicazione dei bandi di gara in circostanze eccezionali, come la situazione di estrema urgenza connessa alla lotta contro il coronavirus. Offrono inoltre chiarimenti, ad esempio sul modo in cui gli acquirenti pubblici potrebbero trovare soluzioni e modi alternativi di interagire con il mercato in questa situazione in cui la fornitura di materiali essenziali scarseggia.