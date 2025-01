La compagnia di Anthony Heinl (Momix) per una data nel Circuito ERT Cosmos: a Casarsa la danza dell’eVolution dance theater

“Da qualche parte, qualcosa di incredibile attende di essere conosciuto”. Con questa citazione dell’astronomo, divulgatore scientifico e scrittore statunitense Carl Sagan, la compagnia eVolution dance theater presenta il suo nuovo lavoro, Cosmos. Lo spettacolo andrà in scena per una sola serata nel Circuito ERT venerdì 31 gennaio alle 20.45 al Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Le coreografie sono firmate da Anthony Heinl – già danzatore e coreografo dei Momix – e da Nadessja Casavecchia che le interpreterà sul palco assieme ad Antonella Abbate, Matteo Crisafulli, Carlotta Stassi, Emiliano Serra, Giulia Pino, Giovanni Santoro.

Cosmos accompagna il pubblico in un viaggio attraverso mondi sconosciuti, in cui scienza e comprensione cedono il passo all’immaginazione. In caduta libera fra immensità e solitudine, nella notte eterna dello spazio intergalattico, i pianeti e le stelle ci appaiono luminosi e seducenti. Spazi remoti, pieni di armonia e bellezza, sembrano voler dar forma ai nostri sogni; creature ipnotiche e immaginifiche si muovono fra luce e oscurità.

Tanto vagabondare si concluderà nel nostro mondo, perso in un oceano cosmico vasto oltre la nostra più coraggiosa immaginazione.

Fondata nel 2009 dal coreografo americano Anthony Heinl, alla guida della compagnia insieme a Nadessja Casavecchia, eVolution dance theater è diventata famosa, in Italia e nel mondo, per produzioni in grado di ipnotizzare, affascinare e divertire il pubblico di ogni età. Gli artisti che compongono la compagnia sono selezionati fra danzatori, illusionisti, contorsionisti, ginnasti in grado di portare in scena spettacoli eleganti e potenti, enfatizzati da un’illuminazione futuristica, effetti speciali, scenari interattivi e una selezione musicale accattivante. Il repertorio della compagnia si compone di numerosi titoli, tutti presentati con successo anche nel Circuito ERT: Firefly, Electricity, Black & Light, Night Garden, The Magic of Light, Blu Infinito.