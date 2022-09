La Comunità di montagna attiva 4 tirocini formativi e di orientamento

Proseguono le iniziative della Comunità di montagna della Carnia volte ad avvicinare al pubblico impiego giovani diplomati e laureati, attraverso opportunità di formazione “sul campo”. Sulla base della normativa regionale, infatti, è stato pubblicato un bando per la selezione di 4 persone da inserire nei seguenti servizi dell’Ente: gestione opere pubbliche e manutenzioni, sportello unico attività produttive, servizio associato tributi, gestione del patrimonio. I tirocini, che avranno avvio presumibilmente con all’inizio del mese di novembre, avranno una durata di sei mesi per 30 ore settimanali, a fronte di un’indennità di euro 700 lordi mensili ciascuno. Per candidarsi è necessario - oltre alla maggiore età e all’assenza di condanne penali - avere conseguito un titolo di studio universitario o un diploma della scuola secondaria superiore entro e non oltre i dodici mesi precedenti la domanda, essere in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia, non avere già effettuato tirocini presso la Comunità di montagna della Carnia o nei comuni della stessa, non avere avuto incarichi di collaborazione con l’ente nei precedenti due anni. I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere un colloquio volto a valutare l’aspetto motivazionale che avrà luogo il 20 ottobre prossimo. Un punteggio aggiuntivo (5 punti) verrà attribuito ai residenti nei comuni della Comunità di montagna. La domanda di ammissione deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in via telematica entro e non oltre le ore 12 del 14 ottobre 2022. Il testo completo dell’avviso e il link per caricare la domanda si trovano al qui.