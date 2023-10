La condizione femminile in Afghanistan domani alle 18 alla libreria moderna di Udine con la presentazione del primo romanzo di Pamela Ferlin “In questa notte afgana”

La condizione femminile in Afghanistan è il tema dell’incontro in programma domani martedì 17 ottobre alle 18 alla libreria moderna di Udine per la presentazione del primo romanzo di Pamela Ferlin “In questa notte afgana”. All’appuntamento, organizzato in collaborazione con Vicino/lontano, interverrà Fabrizio Foschini, ricercatore dell’Afghanistan Analysts Network. Sarà in sostanza una occasione di approfondimento nella quale interverranno Pamela Ferlin, autrice del romanzo e il già citato Fabrizio Foschini, ricercatore che per Vicino/lontano e le Librerie in Comune ha tradotto i “Diari dal carcere di Sepideh Gholian” (Gaspari), pubblicati con il patrocinio di Amnesty Italia. L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto su di un Paese dimenticato dall’Occidente, dove il potere talebano, senza risorse e riconoscimenti internazionali, impone alla popolazione restrizioni e punizioni brutali in nome dell’islam. Modererà l’incontro Paolo Marsich, docente al Liceo Marinelli di Udine. Ingresso libero.