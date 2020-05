La contrarietà dei comitati Stop5G della regione Friuli Venezia Giulia all’arrivo delle antenne

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

E’ sempre più evidente l’interesse e la sensibilità della popolazione sul tema l’inquinamento elettromagnetico. Nella nostra regione il 5G è arrivato in questi ultimi mesi ed alcuni comuni hanno già installato le prime antenne. Istituzioni come ISS e ARPA, si affrettano a rassicurare i cittadini dando informazioni parziali o addirittura accusando i comitati di diffondere informazioni non corrette; mentre gruppi come Confindustria e Asstel, con evidenti interessi di parte, attaccano il sindaco Fontanini.

Ci teniamo a sottolineare che la nostra posizione è a favore di una tecnologia rispettosa dell’uomo e dell’ambiente. Non siamo contrari al progresso, ma riteniamo fondamentale valutare il rapporto costi/benefici e quantificare il rischio del 5G sulla base di studi indipendenti ovvero privi di finanziamenti da parte dell’industria. E’ da intendersi che alla voce “costi” non può rientrare a nessun titolo e grado una compromissione della salute, ricordiamo che il 5G sarà ubiquitario tanto da dover coprire il 100% del territorio, ciò significa che nessuno potrà sottrarsi alla sua esposizione ragion per cui la sua innocuità deve essere comprovata e garantita.

Molto spesso per problemi complessi si danno soluzioni semplici ed eleganti, ma dannose e per questo sbagliate.

È sbagliato dire che le radiofrequenze non ionizzanti entro determinate potenze sono innocue. Questa posizione infatti si basa sul paradigma del solo effetto termico come conseguenza dell’esposizione. E’ la posizione dell’ICNIRP, organizzazione privata che detta le linee guida all’OMS, che dirama le linee guida a tutti gli stati della Terra e i cui conflitti di interesse con le compagnie telefoniche sono stati riconosciuti recentemente anche da una sentenza delle Corte d’Appello.

Esistono centinaia di studi peer review pubblicati su riviste scientifiche che dimostrano effetti nocivi al di sotto della soglia termica (per soglia termica si intende incremento di temperatura dei tessuti di 1 grado).

Questi studi evidenziano che le radiazioni non ionizzanti sono dannose per la salute in relazione a tre variabili: frequenza, tempo di esposizione e potenza; queste variabili nel 5G saranno espresse al loro massimo e contemporaneamente: tre bande di frequenza molto diverse tra loro (700 mhz, 3.6 ghz, 27. Ghz) che andranno a sommarsi a quelle già presenti, tempi di esposizione illimitati (24 ore su 24, anche dallo spazio), potenza molto variabile a seconda del dispositivo richiedente e della quantità di dati richiesti, si aggiunga che le compagnie telefoniche stanno richiedendo modifiche degli attuali limiti espositivi e si parla di 61v/m.

Inoltre bisogna rilevare che la quasi totalità degli studi in laboratorio vengono effettuati su semplici onde portanti, invece dobbiamo tenere conto dell’effetto dell’onda modulata (cioè l’onda che trasporta dati), in quanto alcuni studi hanno rilevato un maggior effetto biologico causato dalle onde modulate rispetto alle semplici onde portanti. Teniamo conto che con il 5G la quantità di dati trasportata dalle onde elettromagnetiche aumenterà esponenzialmente.

Gli studi specifici sulle frequenze del 5G sono pochissimi, addirittura assenti, allo stesso tempo sappiamo che le antenne 5G (macro e micro-celle) copriranno tutta la superficie terrestre, nessuno uomo, donna, bambino e altro essere vivente potrà sfuggire da queste radiofrequenze.

Dal momento che esistono numerosi studi che provano il danno alla salute da radiofrequenze non ionizzanti e dal momento che nessuna persona sul pianeta potrà sottrarsi a questa tecnologia, come comitati chiediamo a gran voce ai sindaci di tutelare la salute dei loro cittadini rivendicando il principio di precauzione.

La nostra è una richiesta di moratoria, chiediamo di prendere tempo per fare degli studi indipendenti, cioè senza finanziamenti dei portatori di interessi economici (aziende delle telecomunicazioni, produttori di cellulari, produttori di antenne ecc).

Non ripetiamo gli stessi errori del passato, pensiamo per esempio all’amianto: le istituzioni hanno capito troppo tardi che era pericoloso per la salute e molti uomini e donne si sono ammalati. Ed oggi non siamo neppure in grado di bonificare tutti i siti dove è stato utilizzato. Quando avremo i risultati degli studi sul 5G e capiremo gli effetti sull’uomo e sull’ambiente, come faremo a togliere i miliardi di antenne che verranno installate in tutto il territorio nazionale? E a riprogrammare un’economia che su di esso sarà impostata? E come faremo a togliere i 20.000 e più satelliti in orbita?

Citiamo in questo senso la ricercatrice e direttrice dell’Istituto Ramazzini, Fiorella Belpoggi: “Perchè per i pesticidi, come per qualsiasi altra sostanza, è necessario produrre documentazione di sicurezza, mentre per il 5G non occorre?”

Il nostro attivismo rispecchia la richiesta dei cittadini di veder tutelato il loro diritto alla salute.

La salute di tutti!

Stop5G Udine e Provincia

Stop5G Remanzacco

Stop5G Pordenone

Stop5G Pordenone Provincia

Stop5G Gorizia

Stop5G Spilimbergo

Stop5G Sequals

NO 5G Grado

Associazione Italiana Elettrosensibili – gruppo FVG