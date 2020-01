La Corte Costituzionale reputa inammissibile il referendum sulla legge elettorale chiesto dalla Lega. Salvini impreca contro i giudici

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Alla fine la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum sulla legge elettorale chiesto dalla Lega che aveva impegnato la sua macchina della propaganda "convincendo" ben otto regioni a richiederlo. Richiesta che è stata dichiarata inammissibile per "l’assorbente ragione dell’eccessiva manipolatività del quesito referendario" nella parte che riguarda la delega al Governo, ovvero proprio nella parte che, secondo le intenzioni dei promotori, avrebbe consentito l’autoapplicatività della “normativa di risulta”. Salvini è andato su tutte le furie anche se poteva aspettarsi la bocciatura: "Torniamo alla peggiore politica italiana" ha dichiarato accusando la magistratura. Come accennato in apertura il referendum era stato promosso da otto consigli regionali (Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Liguria) guidati dal centrodestra con lo scopo di trasformare in un maggioritario puro l'attuale sistema, attraverso l'abrogazione delle norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi. Preventivamente, la Corte ha anche bocciato il conflitto di attribuzione che 7 regioni su otto avevano presentato il 7 gennaio scorso. Sul piano giuridico l'oggetto della richiesta referendaria erano, in primo luogo, le due leggi elettorali del Senato e della Camera con l’obiettivo appunto di eliminare la quota proporzionale, trasformando così il sistema elettorale interamente in un maggioritario a collegi uninominali. Per garantire l’autoapplicatività della “normativa di risulta” – richiesta dalla costante giurisprudenza costituzionale come condizione di ammissibilità dei referendum in materia elettorale - il quesito investiva anche la delega conferita al Governo con la legge n. 51/2019 per la ridefinizione dei collegi in attuazione della riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. In attesa del deposito della sentenza, che avverrà entro il 10 febbraio, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che a conclusione della discussione la richiesta è stata dichiarata inammissibile per l’assorbente ragione dell’eccessiva manipolatività del quesito referendario nella parte che riguarda la delega al Governo, ovvero proprio nella parte che, secondo le intenzioni dei promotori, avrebbe consentito l’autoapplicatività della “normativa di risulta”. Preliminarmente, la Corte ha esaminato, sempre in camera di consiglio, il conflitto fra poteri proposto da cinque degli stessi Consigli regionali promotori e lo ha giudicato inammissibile perché, fra l’altro, la norma oggetto del conflitto avrebbe potuto essere contestata in via incidentale, come in effetti avvenuto nel giudizio di ammissibilità del referendum. Ovviamente la notizia ha sollevato un vespaio di dichiarazioni anche il Fvg. Fra i primi ha commentare Furio Honsell: "Come era prevedibile la Corte Costituzionale ha bocciato la possibilità di tenere un referendum totalmente incomprensibile non solo per gli elettori, ma anche per la gran parte degli esperti: 3979 parole, 27116 caratteri per un quesito che rappresentava la presa in giro e lo svilimento di un grande istituto di partecipazione democratica e un insulto all'intelligenza del corpo elettorale.

Ora la Lega è scatenata negli attacchi contro la Corte Costituzionale che "impedisce al popolo di scegliere" ma questa sentenza era ampiamente annunciata e rappresenta un passo importante nella difesa dello stato di diritto sotto costante minaccia del populismo più esasperato.

Tra gli sconfitti di oggi c'è anche il presidente Fedriga e la sua maggioranza. Lo scorso ottobre avevano imposto al Consiglio Regionale di sostenere la promozione di un quesito così irrazionale e dissennato senza dare spazio al dibattito, senza sentire ragioni, piegando il massimo consesso politico regionale alle esigenze estremiste di un singolo partito. Non ci attendiamo certo un passo indietro, un'ammissione di colpa, dal momento che non esiste nessuna autonomia di giudizio o di pensiero rispetto alla volontà dei leader nazionali, ma speriamo che in futuro siano almeno un po' più cauti e ci pensino due volte prima di accodare la Regione Friuli Venezia Giulia in operazioni così meschine". Parole dure contro la Lega anche quelle della senatrice Pd Tatjana Rojc che in una nota attacca Matteo Salvini rimarcando fra l'altro che la proposta della Lega avrebbe leso i diritti minoranze. "L'allergia di Salvini alla legge e al rispetto della Costituzione emerge in questi momenti. Ha voluto fare una forzatura tutta politica usando i Consigli regionali come piede di porco per scardinare una legge che gli stava scomoda, e adesso che gli è andata male grida all'attentato. Per fortuna che in Italia la divisione dei poteri esiste ancora, non come a casa del suo amico Orban". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) commentando la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarata inammissibile la richiesta di referendum sulla legge elettorale. "Il pericolo per il momento e' stato scongiurato ma - aggiunge Rojc - dev'essere chiaro anon è una questione di salvare le poltrone, ma una questione di salvare il principio di legalità costituzionale". Per la senatrice "il passo che ci attende ora è la legge elettorale, che possa comprendere il più ampio raggio di consenso istituzionale e che possa permettere anche alle minoranze linguistiche, come quella slovena in Italia, il diritto di tribuna". Per Rojc "tutti hanno il diritto di sentirsi rappresentati in Parlamento e sicuramente una proposta maggioritaria come quella leghista, avrebbe leso profondamente questo diritto, segnando il passo di una scissione del Paese in cittadini di serie A e di serie B".

Soddisfazione anche dal M5S del Fvg: “Bocciatura referendum elettorale certifica incompetenza Lega”.

“La Corte Costituzionale ha sancito l'incompetenza della Lega. Abbiamo perso inutilmente tempo in aula per fare i passacarte di Salvini, nonostante avessimo più volte sottolineato l'inopportunità dell'iniziativa e i numerosi profili di inammissibilità”. Lo afferma il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, commentando la bocciatura del referendum elettorale promosso dalla Lega.

“In ben tre occasioni il Consiglio regionale FVG si è dovuto occupare di questa vicenda per soddisfare i capricci di un partito – attaccano i consiglieri M5S -. Tutto questo per niente, visto che fin da subito era chiaro che il quesito referendario non avrebbe passato il vaglio della Consulta”.

“La bocciatura da parte della Corte Costituzionale – incalzano i consiglieri pentastellati – è dovuta al carattere 'eccessivamente manipolativo' del referendum. Fin dal primo momento abbiamo puntualizzato come il quesito fosse di difficile comprensione e come la stessa Consulta già in altre occasioni richiamato la necessità di un quesito chiaro in modo da garantire davvero la libertà di scelta ai cittadini”.

“In aula abbiamo parlato di un momento di bassa politica e la Corte ci dà ragione – conclude la nota del Gruppo -. Al di là del fatto che Fedriga e il suo partito hanno fatto finta di non accorgersi che volevano abrogare una legge che loro stessi hanno votato in Parlamento (quando tra i banchi della Camera sedeva anche l'attuale presidente della Regione), questa decisione certifica l'incompetenza e lo scarso rispetto delle istituzioni da parte della Lega”.