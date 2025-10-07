La democrazia delle donne tra ieri e oggi:  incontro alla Fondazione Friuli

Figure femminili, che con il loro impegno sociale e politico hanno impresso un’accelerazione al processo di modernizzazione civile e culturale del nostro Paese, ma che oggi sono pressoché dimenticate. Saranno loro il centro della conferenza “La democrazia delle donne. Dai gruppi di difesa della donna al primo voto”, che si terrà venerdì 10 ottobre, alle 17.30, nella sala Convegni della Fondazione Friuli (in via Gemona, 1) L’appuntamento è organizzato dal Coordinamento provinciale donne dell’ANPI e dall’Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione (Ifsml) con la collaborazione della Fondazione Friuli, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine e con il patrocinio del Comitato Pari Opportunità del Ordine degli avvocati di Udine.

Attraverso la lettura storica di documenti d’archivio e la presentazione di alcune biografie di donne friulane elette nei Consigli comunali alle elezioni amministrative del 1946, le storiche Monica Emmanuelli e Roberta Corbellini delineeranno il contesto di ieri e dialogheranno con Sara Tosolini, sindaca di Treppo Grande, per proporre una riflessione sulla situazione odierna. L’incontro è aperto al pubblico con ingresso gratuito.