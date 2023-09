La discussione in Consiglio sul bilancio consolidato della Regione per il 2022. Fra opacità e omissioni

Via libera dalla I Commissione al Bilancio consolidato della Regione 2022 che presenta un risultato economico di 658 milioni e 846mila euro. Astenuti i consiglieri delle Opposizioni. È stata l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a illustrare i contenuti del documento che rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento 2022 e che fotografa la situazione di fatto al 31 dicembre 2022. Caustico il commento di Furio Honsell cosigliere regionale di Open Fvg: “Oggi in Commissione Bilancio del Consiglio Regionale è stato discusso il bilancio consolidato della Regione per il 2022. I ricavi ammontano a quasi 8 miliardi mentre il risultato di esercizio a oltre mezzo miliardo. È un bilancio importante ma ancora una volta questo ricco documento, in tutti i sensi, è poco più di un adempimento che non permette un vero controllo. Da un lato, non compaiono, i bilanci miliardari delle aziende sanitarie, che così continuano a risultare piuttosto opache. Vengono vagliate invece una sessantina di enti strumentali e aziende, partecipate per la quasi interezza dalla Regione. Non è possibile evincere però le cause delle forti variabilità in termini di risultato di questi soggetti. Da un lato c’è l’ARDIS, ente per il diritto allo studio, che ha “utili” per 4 milioni, come milionari sono i risultati degli EDR. Non era forse meglio spendere il denaro ricevuto a favore degli studenti, invece di accumularlo in modo infruttifero? Dall’altro lato c’è Promoturismo dove il bilancio chiude in negativo. Come Open Sinistra FVG non abbiamo dato voto favorevole e ci chiediamo quando verrà il momento nel quale poter finalmente entrare nel merito di questa moltitudine di società controllate?” Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG.