La disparità è una voragine: solidarietà a chi ha promosso lo sciopero generale

“Esprimiamo pieno appoggio al Sindacato CGIL che oggi ha promosso uno sciopero generale contro la manovra di Governo. Questo governo non pare rendersi conto di come negli ultimi anni sia precipitato il potere

d’acquisto dei salari. Oramai vengono premiati solo coloro che “hanno”, a danno di chi “fa”. La logica del profitto sta creando voragini di disparità. Una forte voce di opposizione deve alzarsi”. Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG.