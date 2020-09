“La divina” tra Dante e Omero al parco Rizzani di Pagnacco, ultima data di “Palchi nei parchi”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Si conclude venerdì 11 settembre alle 18 al Parco Rizzani di Pagnacco (Udine) con un appuntamento tra Dante e Omero, la rassegna “Palchi nei Parchi”, voluta e realizzata dalla Regione d'intesa con PromoturismoFVG e sotto l'egida organizzativa dell'Orchestra del Friuli Venezia Giulia.

Sul palco regista/attore Luca Ferri e il soprano/musicista Elena Pontini in due recital emozionanti per conoscere e avventurarsi in due grandi opere immortali: la Divina Commedia e l’Odissea. Lo spettacolo è un susseguirsi di brani letti e recitati, momenti cantati ed attimi di riflessione e di approfondimento. il tutto svolto in modo estremamente coinvolgente ed adatto ad un pubblico di tutte le età.

“La Divina – Perché leggere Dante oggi?”, è la domanda sottesa al recital. “La lettura è il cibo per la mente, il nutrimento per l’anima e del resto il primo a ricordarlo fu proprio il Sommo Poeta Dante Alighieri”, ricorda Luca Ferri.. “Ebbene, dunque, la risposta alla domanda è sin troppo semplice – spiega -, perché i suoi versi sono di una bellezza assoluta, impareggiabile, e questa bellezza associata al bel canto crea una serata estremamente piacevole ed interessante”,

L'ultimo appuntamento di“Palchi nei Parchi”, come tutti i precedenti, è in programma alle ore 18 ed è a ingresso gratuito, previa prenotazione al sito dell'orchestra, www.fvgorchestra.it/, e in caso di maltempo si terrà il giorno successivo alla stessa ora.