La European Free Alliance ratifica l’ingresso del Patto per l’Autonomia. Moretuzzo: «Un passaggio fondamentale, che ci collega a una dimensione europea»

Il Patto per l’Autonomia fa ufficialmente parte di EFA/ALE – European Free Alliance/Alleanza Libera Europea, che ieri (2 ottobre, ndr) ne ha ratificato l’ingresso. L’occasione è stata l’assemblea generale di EFA, che è la principale rete europea di raccolta di forze indipendentiste storiche (delle nazioni europee ancora senza stato), autonomiste, federaliste e confederaliste. A Bruxelles rappresenta quasi una cinquantina di movimenti e partiti di 19 Paesi, e, aderendo al gruppo Verdi europei – Alleanza europea, è la quarta forza politica del Parlamento europeo.

Il Patto per l’Autonomia è stato così accolto formalmente nella grande famiglia della European Free Alliance. Un «passaggio fondamentale», commenta il segretario del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, perché «ci collega a una dimensione europea». «L’autonomia delle regioni e dei territori oggi ha un significato ancora più ampio in una prospettiva fortemente europea. Ragionare sui temi dell’autonomismo, dell’indipendentismo, del localismo non è sinonimo di chiusura, di un atteggiamento passatista, anzi. Il percorso che abbiamo intrapreso da tempo guarda al futuro – spiega Moretuzzo – e ci proietta verso un’Europa più forte, capace di riconoscersi nelle sue effettive diversità politiche, culturali e linguistiche, una realtà che va oltre quella degli stati-nazione, in cui popoli, territori, culture e lingue diverse trovino spazi veri di rappresentanza, in cui l’azione politica metta davvero ai primi posti i temi dell’ambiente, del lavoro e della valorizzazione delle diversità».