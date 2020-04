La fase 2 dell’assistenza agli anziani, la proposta di Liguori (Cittadini):  “lavoriamo insieme nel costruire una rete geriatrica

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

L’emergenza COVID-19 ha messo a dura prova i sistemi sanitari delle Nazioni e delle Regioni. Evidenziando criticità soprattutto nell’assistenza sui territori, ove ci sono le strutture per Anziani. In Friuli Venezia Giulia l’assessore Riccardi, sulla stampa, evidenzia la necessità di “rivedere le norme regionali sulle case di riposo per adeguarle ai nuovi tempi”. A parlare è la consigliere regionale di Cittadini Simona Liguori che parla di ragionamento indispensabile, se si pensa alla situazione triestina ove i contagi nelle strutture per anziani e la necessità di isolamento stanno portando la Giunta a considerare l’accoglimento delle persone positive COVID-19 in una nave ormeggiata nel porto del capoluogo giuliano.

"Alla luce anche di queste esperienze, prosegue Liguori, riteniamo che nella FASE 2 sia indispensabile lavorare per costruire una Rete Geriatrica nelle tre aziende sanitarie di area vasta, che colleghi e coordini i percorsi di tutela della salute e sociali della persona anziana attualmente esistenti nei Territori (domicili, centri diurni, strutture riabilitative RSA, e case di riposo) e tra Territori e Ospedali per acuti. Il “Modello a Rete” consentirebbe una presa in carico della persona anziana nella propria abitazione (o nella casa di riposo) per il mantenimento della sua Salute e se la persona è affetta da malattie cronico-degenerative in fase iniziale (ad esempio demenza, scompenso di cuore, insufficienza di respiro, etc) per controlli seriati per mantenere quanto più a lungo possibile la sua Vita Autonoma, rallentando il declino dello stato funzionale. E qualora la persona necessiti di essere ricoverata per eventi acuti o per riabilitazione, la Rete agevolerebbe una continuità dei percorsi di assistenza dai domicili nei Reparti Ospedalieri e nelle RSA. L’esistenza di una Rete Geriatrica con una sua articolazione territoriale che affiancasse i medici di famiglia, avrebbe condizionato diversamente l’andamento dei contagi? Già a dicembre 2019 durante la discussione in Consiglio della riforma sanitaria targata Riccardi-Fedriga il Gruppo consiliare Cittadini aveva chiesto con un subemendamento - bocciato dalla Giunta - di istituire la Rete Geriatrica. Un ripensamento sulla riorganizzazione dei Servizi socio-assistenziali agli Anziani, conclude Liguori, non solo sulle Case di Riposo ci troverà pronti a dare il nostro contributo.