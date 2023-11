La fuga dei medici va affrontata con manovre concrete subito, non con annunci declinati nel futuro

I media hanno dato ampio risalto a come la Regione FVG intende affrontare la carenza di medici: specializzandi in corsia già dal secondo anno, gettonisti, camici bianchi in arrivo dall’Argentina, possibilità di aumentare gli stipendi, ricorso al privato accreditato.

Ma sono solo annunci, e non tutti apprezzabili, mentre i principali problemi che spingono i medici alla fuga non vengono affrontati: 1) i medici ospedalieri del FVG hanno gli stipendi tra i più bassi d’Italia (dati MEF) 2) le prospettive di carriera sono ridotte al lumicino dopo i pesanti tagli dei reparti ospedalieri 3) i pochi dipartimenti e strutture complesse superstiti sono spesso retti da facenti funzione, che hanno la stessa responsabilità del primario ma non la stessa paga 4) il clima è diventato quasi ovunque opprimente per deficit di organizzazione, carenza di risorse, poca o nessuna tolleranza verso i professionisti che si lamentano o parlano in pubblico 5) i medici di base sono gravati da asfissianti incombenze burocratiche e il supporto amministrativo fornito dalla Regione pare decisamente inadeguato.

Ecco, questi sarebbero temi concreti su cui agire subito, con gli annunci declinati nel futuro si fa propaganda ma non si garantiscono i servizi.

Walter Zalukar Associazione Costituzione 32