La FVG Orchestra cerca quattro musicisti da assumere a tempo indeterminato Pubblicati i bandi online, fino al 10 febbraio

La FVG Orchestra è alla ricerca di quattro musicisti da assumere a tempo indeterminato. Dopo i successi del 2023, con oltre 45 date e 2 tournée all’attivo conclusi con il concerto di fine anno a Gorizia all’insegna dello spirito mitteleuropeo che contraddistingue la regione, la sinfonica amplia ancora il proprio organico. La FVG Orchestra, infatti, ha aperto i bandi di concorso per concertino dei primi violini, spalla dei secondi violini e violino di fila (2 posti). Un grande risultato se si pensa che nel 2022 l’orchestra aveva assunto ben 14 musicisti, sempre a tempo indeterminato, attraverso un bando a cui avevano partecipato oltre 300 candidati da tutta Italia, da nord a sud e dalle isole e alcune anche dall’estero, in particolare da Slovenia, Francia, Spagna e Stati Uniti. Le nuove esigenze di organico dipendono anche dalla ricca attività concertistica che si prospetta per l’anno appena iniziato, tra cui spicca l’appuntamento al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di domenica 3 marzoquando la FVG Orchestra sarà impegnata con il celebre Requiem di Giuseppe Verdi insieme al Coro del Teatro Verdi di Trieste e al Coro del FVG, affiancati da solisti d’eccezione come Roberta Mantegna, Annalisa Stroppa, Gregory Kunde e Alessio Cacciamani, e guidati dalla sapiente mano del maestro Roberto Abbado. I bandi, aperti fino al 10 febbraio, sono online e scaricabili dal sito www.fvgorchestra.it/concorsi-e-audizioni