La geofisica per il monitoraggio dei rischi naturali mercoledì 16 luglio a Udine

Mercoledì 16 luglio a Udine incontro sulle applicazioni della geofisica integrate al monitoraggio dei rischi naturali “ Urban Geophysicals: Integrated geophysical Measurements for Natural Risk Monitoring ”, organizzato dall’OGS nell’ambito del progetto PNRR ITINERIS. L’evento si terrà alle ore 9.00 presso il Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS, via Treviso 55, Udine. Sarà un momento di condivisione e confronto tra mondo della ricerca, istituzioni e professionisti del settore, dedicato alla presentazione delle nuove tecnologie e infrastrutture per il monitoraggio dei rischi naturali sviluppati grazie al progetto PNRR ITINERIS. Durante la giornata sono previste presentazioni tecniche delle strumentazioni più innovative, tra cui sistemi di monitoraggio in fibra ottica e sensoristica avanzata per il controllo delle frane, un panel di discussione con esperti e stakeholder e dimostrazioni pratiche.

ITINERIS (Sistema Italiano Integrato delle Infrastrutture di Ricerca Ambientale) è un progetto finanziato dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 “Istruzione e ricerca”, COMPONENTE 2 “Dalla ricerca all’impresa”, INVESTIMENTO 3.1.1 ”Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” (Infrastrutture di ricerca). L’OGS è co-proponente del progetto.