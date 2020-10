La giovane violinista Giada Visentin in concerto a Aquileia con i Filarmonici Friulani

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

La violinista Giada Visentin e l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani in concerto per la prima volta insieme questa domenica, 11 ottobre, alle 20.30, nella suggestiva cornice della Basilica di Aquileia. Da non perdere il concerto, inserito nel programma dei Concerti di Santa Cecilia organizzati dall’Associazione Voci di Donna di Monfalcone, che vedrà come protagonisti i talenti emergenti della classica formatisi in Friuli Venezia Giulia. Violinista solista è, infatti, Giada Visentin, classe 1998, e già avviata verso una brillante carriera solistica. Diplomatasi e specializzatasi al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste con i Maestri Gian Carlo Nadai e Massimo Belli, ha vinto prestigiosi premi nazionali e internazionali, e si è già esibita in qualità di solista o spalla con istituzioni musicali come i Solisti Veneti, la Nuova Orchestra “Ferruccio Busoni” e l’Orchestra Cantelli.

Ad accompagnarla nell’esecuzione del Concerto n.2 per violino e orchestra di W.A. Mozart, l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta, per l’occasione, dal Maestro Maurizio Zaccaria. Fondata nel 2015, si tratta dell’unico esempio in Regione di realtà orchestrale formata, curata e gestita da under 30. In cinque anni di attività, si è esibita sui principali palcoscenici della Regione, dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine al Verdi di Pordenone, e ha collaborato con realtà storiche come il Coro Polifonico di Ruda, il Coro del Friuli Venezia Giulia, l’ERT FVG e il CSS Teatro stabile di innovazione FVG. Tra i suoi obiettivi, proprio la valorizzazione dei talenti emergenti nell’ambito della musica classica: per questo ha già coinvolto solisti, cantanti, direttori d’orchestra e compositori con meno di 35 anni.

In programma, oltre al Concerto n.2 per violino e orchestra di W.A. Mozart, la Sinfonia in Re maggiore G490 di L. Boccherini e la Sinfonia n. 5 D485 di F. Schubert per un’intera serata dedicata al repertorio classico che si esprime nelle sue più brillanti e affascinanti sfumature nei brani proposti. Il concerto è a ingresso libero, con prenotazione fortemente consigliata scrivendo a vocididonnamonfalcone@gmail.com oppure su WhatsApp al numero 3996158668.

Info:

www.filarmonicifriulani.com