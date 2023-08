Gmjo (Gustav Mahler Jugendorchester): speciale concerto domani (venerdì 11 agosto) al duomo di Tolmezzo

I 120 musicisti under 26 provenienti da tutta Europa che compongono la Gustav Mahler Jugendorchester – in assoluto la più famosa e celebrata Orchestra giovanile al mondo, ospiti in questi giorni del Teatro Verdi di Pordenone per la loro consueta residenza estiva in vista del Summer Tour 2023 – propongono venerdì 11 agosto a Gemona un concerto ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’interno del Duomo di Santa Maria Assunta. Fondata oltre vent’anni fa per iniziativa di Claudio Abbado, la GMJO – che opera sotto il patrocinio del Consiglio d’Europa – seleziona tramite severe audizioni annuali giovanissimi orchestrali di eccezionale livello artistico. Lo speciale evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Gemona, della Diocesi di Udine e del Duomo di “Santa Maria Assunta” di Gemona del Friuli e vedrà i giovani e talentuosissimi orchestrali impegnati nell’esecuzione del capolavoro conclusivo della produzione strumentale e sinfonica di Richard Strauss, lo Studio per 23 archi solisti Metamorphosen, e la Sinfonia n.4 in do minore D 417, anche nota come La Tragica, di Franz Schubert. Sul podio il giovane e acclamato Maestro Christian Blex, nuovo direttore assistente dell’Orchestra. Classe 1993, lo scorso settembre è stato nominato assistente di Kirill Petrenko alla Karajan-Academy dei Berliner Philharmoniker.

Supremo capolavoro di Richard Strauss e lavoro della piena maturità espressiva, Metamorphosen è la pagina conclusiva della sua produzione strumentale. Ispirata al testo di Ovidio, rappresenta una riflessione dolente sui destini dell’esistenza e su un mondo ormai irrimediabilmente perduto. In questo “Studio per 23 archi” Strauss racconta la fase finale, difficilissima, della Seconda Guerra Mondiale e inizia a vedere l’abisso davanti a sé: dappertutto vi sono rovine, e da queste non potrà mai più risorgere il mondo che ha conosciuto un tempo. Alla grande tradizione musicale tedesca che lo ha preceduto e alla storia e allo spirito di un intero popolo ormai perduti Strauss intona una melodia di commiato per accompagnare il dissolvimento tragico e ineluttabile di una civiltà. La Sinfonia n. 4 in do minore D 417, è stata composta da Franz Schubert a soli diciannove anni, nel 1816, anno particolarmente intenso e felice per il compositore che scrisse in pochi mesi alcuni dei più importanti lavori della sua produzione musicale: alcuni Lieder su testi di Goethe, il Rondò per violino e archi, pagina cameristica che non sfigura accanto alle sue opere più celebrate e due Sinfonie, la Quarta e la Quinta. Nei quattro movimenti della Tragica, così soprannominata in seguito dallo stesso Schubert, sono presenti numerosi richiami allo stile compositivo di Beethoven, che solo pochi anni prima aveva portato a termine le sue prime otto sinfonie, rivoluzionando la musica strumentale dell’epoca.

Dopo i concerti “decentrati” – oltre a Gemona la GMJO si esibirà anche a Tolmezzo – l’Orchestra partirà per il Summer Tour internazionale e farà ritorno a Pordenone venerdì 18 agosto per il grande concerto sinfonico sotto la guida Jakub Hrůša – Direttore Musicale Designato della Royal Opera Covent Garden, nuovo Direttore Ospite Principale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.